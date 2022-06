ASUS a présenté neuf versions de PC portables de jeu équipés de la série AMD Ryzen 6000.



ASUS a lancé neuf modèles de PC portables de jeu équipés de la série Ryzen 6000. Ils seront commercialisés par étapes à partir d'aujourd'hui, 1er juin 2022.



Le ROG Zephyrus G15 GA503RW est un PC portable de jeu WQHD de 15,6 pouces avec Ryzen 7 6800HS et GPU GeForce RTX 3070 Ti Laptop qui mesure 19,9 mm d'épaisseur. Le taux de rafraîchissement est de 240 Hz, la mémoire est de 32 Go DDR5-4800, le stockage est de 1 To PCI-Express4.0 (x4) SSD, et le réseau est compatible avec le LAN sans fil IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.1. Les dimensions externes sont de 355 mm de large, 246 mm de profondeur, 19,9 mm de hauteur, et le poids est d'environ 1,99 kg. Le système d'exploitation est Windows 11 Home 64bit, et les couleurs sont Eclipse Gray et Moonlight White.







ROG Zephyrus G14 "ROG Zephyrus G14" est un PC portable de jeu WQXGA (2 560 x 1 600 points / 120 Hz) de 14 pouces avec un écran AniMe Matrix sur la plaque supérieure. La gamme de produits comprend la mémoire DDR5-4800 de 32 Go, la Radeon RX 6800S, le SSD PCI-Express4.0 (x4) de 1 To "ROG Zephyrus G14 GA402RK", la mémoire DDR5-4800 de 16 Go, la Radeon RX 6700S, le SSD PCI-Express4.0 (x4) de 512 Go "ROG Zephyrus G14 GA402RJ", et les options de couleur Eclipse Gray et Moonlight White (ROG Zephyrus G14 GA402RK uniquement). Les deux CPU sont compatibles avec le Ryzen 7 6800HS, et le réseau prend en charge le LAN sans fil IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.1. Les dimensions extérieures sont de 312 mm en largeur, 227 mm en profondeur, 19,5 à 22,61 mm en hauteur et 1,72 kg. Le système d'exploitation comprend la version 64 bits de Windows 11 Home.







Le ROG Flow X13 est un PC portable de jeu mobile de 13 pouces WUXGA (1 920 x 1 200 pixels / 120 Hz) avec un écran LCD pivotant à 360 degrés. LPDDR5-6400 32 Go, GPU GeForce RTX 3050 Ti pour ordinateur portable, 1 To PCI-Express4.0 (x4) SSD "ROG Flow X13 GV301RE," LPDDR5-6400 16 Go, GPU GeForce RTX 3050 pour ordinateur portable, 512 Go PCI-Express4. 0 (x4) SSD "ROG Flow X13 GV301RC" Les deux CPU sont compatibles avec le Ryzen 7 6800HS, et le réseau prend en charge le LAN sans fil IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.1. Les dimensions extérieures sont de 299 mm de largeur, 222 mm de profondeur, 15,8 à 16,95 mm de hauteur, et il pèse environ 1,35 kg. Le système d'exploitation comprend la version 64 bits de Windows 11 Home.



Le ROG Strix G15 G513RW est un PC portable de jeu avec un écran LCD WQHD (2 560 x 1 440 pixels / 240 Hz) de 17,3 pouces. Le CPU est Ryzen 7 6800H, la fonction graphique est GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, la mémoire est DDR5-4800 16GB, le stockage est 1TB PCI-Express4.0 (x4) SSD, le réseau est IEEE802.11a / b / g / n / Compatible avec ac / ax wireless LAN + Bluetooth 5.1. Les dimensions extérieures sont de 395 mm en largeur, 282,1 mm en profondeur, 23,4 à 27,5 mm en hauteur, et un poids de 2,75 kg. Le système d'exploitation comprend la version 64 bits de Windows 11 Home.







Le ROG Strix G15 G513RW est un PC portable de jeu avec un écran WQHD (2 560 x 1 440 pixels / 165 Hz) de 15,6 pouces. Le CPU est Ryzen 7 6800H, la fonction graphique est GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, la mémoire est DDR5-4800 16GB, le stockage est 1TB PCI-Express4.0 (x4) SSD, le réseau est IEEE802.11a / b / g / n / Compatible avec ac / ax wireless LAN + Bluetooth 5.1. Les dimensions extérieures sont de 354,9 mm en largeur, 259,9 mm en profondeur, 22,69 à 27,2 mm en hauteur, et 2,3 kg en poids. Le système d'exploitation comprend la version 64 bits de Windows 11 Home.



Aucun prix pour le moment.



THE GURU3D