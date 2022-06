CASEKING nous propose un nouveau PC : Le Kolink Observatory Y AMD SE, ARGB Midi-Tower - schwarz.







- Tour midi de Kolink avec branding AMD sur les panneaux extérieurs,

- Avec quatre ventilateurs intégrés Umbra ARGB-PWM,

- Intérieur entièrement noir,

- Possibilité de montage vertical de la carte graphique,

- Espace pour des ventilateurs supplémentaires,

- Espace généreux pour des radiateurs jusqu'à 360 mm,

- Contrôleur Umbra ARGB inclus.



























Observatory Y AMD SE : un boîtier connu avec de nouvelles caractéristiques



Le Kolink Observatory Y AMD SE de la série Observatory est un boîtier premium avec des caractéristiques innovantes, qui s'adresse spécialement aux amateurs de RGB et aux passionnés de watercooling. Quatre ventilateurs Kolink Umbra PWM-ARGB sont préinstallés à l'avant et à l'arrière afin d'augmenter le flux d'air tout en apportant une touche de couleur. L'intérieur spacieux est facilement accessible grâce aux panneaux latéraux amovibles et offre suffisamment de place pour ton matériel haut de gamme.



La tour midi Observatory Y AMD SE est dotée d'une multitude de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations. Ce boîtier haut de gamme offre un large éventail de fonctionnalités pratiques et innovantes et permet en outre de multiples possibilités de personnalisation future. Le design intérieur astucieux et les ventilateurs ARGB intégrés font en outre de ce boîtier le choix parfait pour les passionnés de matériel et les amateurs de RGB.



L'élégance du verre trempé rencontre l'acier massif



Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité, le Kolink Observatory Y AMD SE offre un bon support et une bonne stabilité à tout le matériel installé. Le cadre et l'habillage sont fabriqués en acier SPCC de 0,7 mm d'épaisseur et offrent une structure robuste pour le boîtier. Une paroi latérale rabattable en verre trempé permet de voir l'intérieur de ton précieux ordinateur.



Le Kolink Observatory Y AMD SE est équipé de quatre ventilateurs Kolink Umbra PWM-ARGB préinstallés. Trois d'entre eux (120 mm) sont placés à l'avant, le dernier (140 mm) à l'arrière. Comme il s'agit de ventilateurs PWM, leur vitesse s'adapte à la charge de travail - en cas de charge de travail intensive, ils utilisent des vitesses de rotation plus élevées, tandis qu'en cas de non-utilisation, ils ont besoin de moins de tours pour un fonctionnement plus silencieux. Cela favorise le flux d'air fourni par la ventilation et le couvercle en maille.



Il existe également de nombreuses possibilités d'installer des ventilateurs et des radiateurs dans l'ensemble du boîtier, ce qui rend le Kolink Observatory Y AMD SE parfaitement adapté aux systèmes de refroidissement à eau personnalisés. Le panneau frontal offre de la place pour trois ventilateurs de 120 mm ou 140 mm. Le panneau peut alternativement accueillir des radiateurs de 240 mm, 280 mm et 360 mm. Sur la face supérieure, il y a de la place pour trois ventilateurs de 120 mm, deux ventilateurs de 140 mm ou un radiateur jusqu'à 360 mm. L'arrière peut accueillir un seul ventilateur ou radiateur de 120 mm ou 140 mm, tandis que le couvercle du boîtier du bloc d'alimentation possède des supports pour deux ventilateurs de 120 mm. L'intérieur spacieux permet également d'accueillir un refroidisseur de processeur d'une hauteur maximale de 175 mm.



Support matériel exceptionnel



Avec son intérieur spécialement conçu, l'Observatory Y AMD SE offre une excellente flexibilité en ce qui concerne le matériel à installer. Le plateau de la carte mère peut accueillir tous les facteurs de forme de carte mère, y compris E-ATX, et supporte sept slots d'extension. Un support spécial pour carte graphique soutient ton GPU et veille à ce que même les accélérateurs de pixels particulièrement massifs ne s'affaissent pas.



L'Observatory Y AMD SE est compatible avec le kit Kolink Vertical GPU, qui permet le montage vertical des cartes graphiques. Avec une marge de manœuvre pour des cartes allant jusqu'à 380 mm de long, ce boîtier peut accueillir la plupart des GPU triple slot actuellement disponibles.



Dans la partie inférieure du boîtier, le cache spécial pour le bloc d'alimentation avec une plaque amovible facilite l'accès. Sous le couvercle, il y a de la place pour un bloc d'alimentation ATX d'une longueur maximale de 190 mm et une cage de lecteur anti-vibrations pour deux lecteurs de 3,5 pouces. De plus, à l'arrière du plateau de la carte mère se trouvent des supports pour trois SSD de 2,5 pouces - un support vraiment complet et flexible pour ta solution de stockage.



Ventilation optimale grâce à quatre ventilateurs ARGB



L'intérieur noir de l'Observatory Y AMD SE offre une scène parfaite pour ton éclairage RGB, ton matériel imposant ou tes câbles torsadés. Une zone cachée pour la gestion des câbles derrière le plateau de la carte mère permet également de garder l'intérieur bien rangé. Cette zone est équipée de trois bandes de velcro et offre 30 mm d'espace pour poser les câbles de manière ordonnée et les acheminer directement vers la carte mère. Le panneau d'E/S se trouve directement au-dessus de cette zone, y compris les ports pour 2x USB 3.1 type A, 1x USB 3.1 type C, 1x USB 2.0 et audio HD.



Les quatre ventilateurs Umbra ARGB préinstallés impressionnent non seulement par leur excellent refroidissement, mais offrent également un superbe spectacle lumineux grâce à leur éclairage ARGB. L'éclairage ARGB peut être réglé individuellement à l'aide du contrôleur ARGB d'Umbra et de l'interrupteur dédié sur le panneau d'entrée/sortie. Il est également possible de régler l'éclairage ARGB à l'aide d'un logiciel compatible en le connectant à un connecteur ARGB 3 broches 5V de la carte mère.



