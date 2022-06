La prochaine génération de GeForce RTX 4090 de NVIDIA pour le jeu en août, la RTX 4080 en septembre, la carte graphique RTX 4070 en octobre, selon une rumeur.



La nouvelle gamme de jeux de NVIDIA, comprenant les cartes graphiques GeForce RTX 4090, RTX 4080 et RTX 4070, devrait être lancée aux troisième et quatrième trimestres 2022, selon la dernière rumeur de Videocardz.



NVIDIA dévoile le calendrier de lancement de la prochaine génération de cartes graphiques GeForce RTX 40 : RTX 4090 en août 2022, RTX 4080 en septembre 2022, RTX 4070 en octobre 2022.







Récemment, il a été révélé par Kopite7kimi que NVIDIA allait lancer sa GeForce RTX 4090 en premier, suivie de la GeForce RTX 4080 et de la RTX 4070. Aujourd'hui, de nouveaux rapports indiquent que ce calendrier pourrait bien être respecté. Il semble que l'événement de lancement de la série GeForce RTX 40 pourrait bien avoir lieu vers la mi-juillet, comme le laissaient entendre les précédentes rumeurs. Notez que ce ne sera qu'une annonce alors que la disponibilité réelle de chaque carte graphique est prévue entre le troisième et le quatrième trimestre 2022.



- Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 - Lancement en août 2022,

- Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080 - Lancement en septembre 2022,

- Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 - Lancement en octobre 2022.



La GeForce RTX 4090 sera la première à être lancée, suivie de ses sœurs, la RTX 4080 et la RTX 4070. Si vous vous souvenez du lancement de la série NVIDIA GeForce RTX 30, vous vous rappellerez que l'équipe verte a également annoncé le même jour le trio de ses cartes Ampère, les RTX 3090, RTX 3080 et RTX 3070 ; cependant, les lancements ont eu lieu à quelques semaines d'intervalle.







NVIDIA a d'abord lancé sur le marché la GeForce RTX 3080, suivie de la RTX 3090 et de la RTX 3070. Les cartes RTX 3060 grand public sont arrivées quelques mois plus tard. Cette fois, cependant, NVIDIA se concentrerait d'abord sur l'échelon supérieur de ses cartes, comme la GeForce RTX 4090. Nous pouvons imaginer que la société utilise un calendrier de lancement similaire à celui de la série RTX 30, avec quelques semaines d'intervalle entre chaque lancement. Ainsi, alors que les cartes pourraient être annoncées dès juillet 2022, la RTX 4090 ne sera pas disponible avant août, la GeForce RTX 4080 se glissera en septembre et la RTX 4070 sera disponible dans les rayons en octobre.



Le trio de cartes graphiques GeForce RTX 40 devrait utiliser différents modèles de GPU Ada Lovelace, le RTX 4090 utilisant le SKU AD102, le RTX 4080 le SKU AD103 et le RTX 4070 le SKU AD104. Lors de sa récente conférence téléphonique sur les résultats, NVIDIA a déclaré que la demande de cartes graphiques dans le segment de la cryptographie s'est déjà tarie. Les GPU AD102 et AD103 devraient utiliser le même PCB, PG139, mais le SKU variera légèrement avec le RTX 4090 utilisant le SKU PG139-330 et le RTX 4080 utilisant un SKU PG139-360. La RTX 4070, quant à elle, sera basée sur une carte complètement différente.







La société a essayé de raviver l'intérêt pour ses cartes graphiques GeForce RTX 30 dans le segment des jeux avec diverses campagnes de marketing telles que la campagne "Restocked & Reloaded" que nous avons vue ce mois-ci. Il est probable que cette tentative vise à expédier autant d'unités de GPU RTX 30 que possible avant de passer à la nouvelle gamme de cartes GeForce RTX 40. Greymon55 s'attend également à ce que la série GeForce RTX 40 soit disponible au prix de vente conseillé (MSRP) et n'ait pas de prix gonflés comme la gamme existante.



Gamme de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40 (rumeur) :







