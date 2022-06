Casques audio Arctis Nova Pro et Sonar final dans le pilote SteelSeries GG 19.0.







Après le casque audio Arctis 7X+ Wireless, c'est au tour des nouveaux casques de la gamme Arctis Nova Pro d'être pris en charge par les drivers GG qui ont été mis à jour pour l'occasion en version 19.0.0. Pas moins de quatre nouveaux casques Arctis Nova Pro sont supportés, deux modèles filaires USB et deux modèles sans fil avec à chaque fois une édition PC/PlayStation et une édition dédiée aux consoles Xbox :



- Arctis Nova Pro,

- Arctis Nova Pro for Xbox,

- Arctis Nova Pro Wireless,

- Arctis Nova Pro Wireless for Xbox.







Les casques filaires Arctis Nova Pro sont fournis avec la carte son externe GameDAC de seconde génération qui est équipée du DAC ESS Sabre 9218PQ40 censé offrir un son beaucoup plus pur si l'on en croit SteelSeries. Le GameDAC Gen 2 est par ailleurs doté de deux ports USB-C, d'une entrée Line-in et d'une sortie Line-out au format jack. On dit donc adieu à l'entrée optique S/PDIF du premirer GameDAC. Les deux ports USB-C permettent de transformer le GameDAC Gen 2 en hub sur lequel deux appareils différents peuvent être branchés en même temps (PC, Mac, console...). La bascule de l'un à l'autre se fait facilement grâce à la molette et à l'écran OLED. Ces derniers permettent également de régler l'égaliseur (EQ) ou encore le ChatMix.



Pour ce qui est des Arctis Nova Pro Wireless, ils sont également fournis avec un boîtier mais sans la partie DAC. Pour le reste, les fonctionnalités sont similaires (deux ports USB-C, Multi-System Connect, écran OLED...) avec en plus la possibilité de recharger tour à tour les deux batteries fournies avec le casque. Voilà pourquoi SteelSeries appelle ce boîtier le Wireless Base Station. Ces casques sans fil Arctis Nova Pro Wireless utilisent la technologie maison Quantum 2.0 Wireless (2,4 GHz) mais peuvent aussi fonctionner en simultané en Bluetooth par exemple pour recevoir des appels ou écouter de la musique depuis un mobile durant une partie.



Mais la version 19.0.0 du logiciel GG n'apporte pas que le support des Arctis Nova Pro puisqu'il est également question de la fonctionnalité Sonar. SteelSeries annonce en effet que Sonar est désormais considéré comme stable. A cette occasion, les fonctions ChatMix ainsi que de réduction de bruit pour le micro ClearCast des casques Arctis Nova Pro ont été rendues compatibles avec Sonar, plusieurs bugs ont été corrigés et des préréglages Sonar ont été ajoutés pour le jeu Tom Clancy's Rainbow Six : Extraction. Pour rappel, Sonar permet de localiser rapidement les ennemis dans les jeux grâce à une très grande clarté des bruits qu'ils émettent.



Comme d'habitude, les drivers GG 19.0.0 sont compatibles avec tous les claviers, souris et autres périphériques de jeu SteelSeries.



Téléchargement



- Drivers SteelSeries GG 19.0.0 WHQL pour Windows 8.1/10/11 : Cliquez ICI.



