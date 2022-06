Philips lance les moniteurs Momentum Series 27M1F5500P et 27M1F5800.



La gamme de moniteurs de jeu haut de gamme Momentum 5000 de Philips accueille deux nouveaux moniteurs de jeu de 27 pouces (68,5 cm) : Les Momentum 27M1F5500P et 27M1F5800. Conçue pour offrir aux joueurs d'aujourd'hui l'expérience palpitante et immersive qu'ils recherchent et leur donner un réel avantage concurrentiel sur les autres joueurs, la gamme Momentum est dotée de fonctionnalités de pointe qui ne manqueront pas de les étonner. Pour offrir une expérience plus complète, et répondre aux besoins de tous les joueurs, ces modèles sont également d'excellents outils pour améliorer la productivité de l'utilisateur lorsqu'il travaille de longues heures.







"Nos nouveaux moniteurs de jeu Philips de la gamme Momentum sont dotés de nombreuses fonctionnalités spécialement conçues pour offrir aux joueurs tout ce dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti des jeux vidéo les plus dynamiques et les plus riches visuellement du marché. Avec le 27M1F5500P et le 27M1F5800, les joueurs sont certains de profiter de l'intensité de jeu la plus élevée qui soit, grâce à un ensemble de fonctions de haute performance qui offrent des graphismes époustouflants et un jeu fluide, ultra rapide et à faible latence. C'est le jeu tel qu'il doit être vécu". - déclare César Acosta, chef de produit Gaming pour l'Europe chez MMD Monitors & Displays.







Des fonctionnalités de haut niveau pour un gameplay époustouflant



Pour exploiter tout le potentiel des jeux de la prochaine génération, les joueurs sérieux ont besoin d'un équipement sérieux. Les modèles Philips 27M1F5500P et 27M1F5800 ont tout ce qu'il faut. Leurs panneaux IPS offrent des images nettes et des couleurs riches avec des angles de vision extra larges, même en mode de pivotement à 90°. La technologie Ultra Wide-Color offre un vaste spectre de couleurs pour une image plus brillante aux couleurs vives et réalistes. La fonction SmartContrast exclusive de Philips analyse le contenu en temps réel et ajuste automatiquement les couleurs et l'intensité du rétroéclairage, en augmentant le contraste pour que les joueurs bénéficient de la meilleure expérience visuelle possible.



Mais les visuels époustouflants ne sont pas la seule clé d'un jeu véritablement immersif. Les jeux à haute vitesse d'aujourd'hui exigent une technologie capable de suivre le rythme. Équipés d'une fréquence de rafraîchissement rapide de 144 Hz ou 240 Hz, d'un temps de réponse de 1 ms et d'AMD FreeSync Premium, les moniteurs Philips 27M1F5800 et 27M1F5500P sont conçus pour offrir une expérience de jeu ultra-fluide, sans larme, sans bégaiement et à faible latence. Les deux moniteurs intègrent également de nombreuses fonctionnalités conçues spécifiquement pour les besoins des joueurs, telles que la touche de basculement du menu EasySelect pour des réglages rapides et faciles des paramètres OSD du moniteur, MultiView pour une double connexion et un affichage simultanés, et des haut-parleurs stéréo intégrés en façade pour un son riche et des jeux encore plus immersifs.



Et parce que les joueurs passionnés passent souvent plusieurs heures devant leur écran, les moniteurs Philips 27M1F5500P et 27M1F5800 sont tous deux équipés de fonctions de confort efficaces, notamment le mode LowBlue et la technologie Flicker-Free, qui protègent les yeux des spectateurs contre les effets nocifs de la lumière bleue, et la base SmartErgoBase, qui permet des réglages ergonomiques pour un confort maximal.



Disponibilité et Prix



Les Philips 27M1F5500P et 27M1F5800 seront disponibles à l'achat à partir de juin 2022 au prix de 622.90 euros et 739.90 euros respectivement.



TECHPOWERUP