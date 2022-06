Thermaltake lance le clavier ARGENT K6 RGB avec MX Red, MX Speed Silver.



Thermaltake, la marque de premier plan en matière de boîtiers, de systèmes de refroidissement, de périphériques de jeu et de solutions de mémoire pour passionnés, est heureux d'annoncer le lancement du premier clavier mécanique de jeu à profil bas de sa gamme de produits, l'ARGENT K6 RGB Low Profile Mechanical Gaming Keyboard Cherry MX Red et Speed Silver, qui sont disponibles à la vente dès maintenant.







Thermaltake s'efforce toujours d'offrir de meilleures expériences de jeu aux utilisateurs en proposant des périphériques de jeu plus avancés. Nous sommes également fiers d'annoncer que le clavier de jeu mécanique ARGENT K6 RGB Low-Profile a remporté le prix Red Dot Design 2022. Avec le clavier mécanique de jeu ARGENT K6 RGB Low-Profile Cherry MX Red/ Speed Silver, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de frappe confortable grâce à sa hauteur totale particulièrement basse. Les commutateurs Cherry MX Low Profile RGB sont évalués à 100 millions de frappes, offrant ainsi le retour tactile le plus durable, précis et réactif. De plus, le clavier ARGENT K6 RGB Low Profile Mechanical Gaming Keyboard Cherry MX Red/ Speed Silver est livré avec un repose-poignet magnétique pour un soutien et un confort maximum du poignet.







Conçu à la fois pour la performance et l'esthétique, le Thermaltake ARGENT K6 RGB Low-Profile Mechanical Gaming Keyboard Cherry MX Red/ Speed Silver est doté d'une plaque supérieure en aluminium avec un design de capuchon de touche flottant et un éclairage de touche individuel, permettant aux utilisateurs de jouer avec style. Une autre caractéristique est le bouton multifonction de style audio de voiture sur le côté droit du clavier qui permet aux utilisateurs de régler le volume, de glisser et de changer les pages Web avec facilité. Les utilisateurs peuvent également définir la fonction personnalisée du bouton via le logiciel TT iTake. D'autres réglages sont prévus pour le jeu de puissance, comme les commandes multimédias, les enregistrements de macros, et un passage audio et USB à l'avant.







Le spectacle lumineux accrocheur du clavier provient de l'illumination de 16,8 millions de couleurs RVB et de multiples effets lumineux. Il peut être contrôlé par le logiciel TT iTake et est entièrement compatible avec les produits TT RGB PLUS 2.0 pour l'illumination RGB ; il se synchronise avec les autres produits TT RGB. Pour les passionnés de jeux qui apprécient une expérience de jeu immersive, le clavier ARGENT K6 RGB Low Profile Mechanical Gaming Keyboard Cherry MX Red/ Speed Silver est certainement le meilleur partenaire pour illuminer vos batailles !







Commutateurs Speed Silver :



En tant que commutateur le plus rapide de la famille CHERRY, le CHERRY Low Profile RGB Speed Silver offre des déclenchements directs et extrêmement rapides. De plus, grâce à sa hauteur totale particulièrement basse, il offre un temps de rebondissement plus court et une durée de vie des clics plus longue.



Commutateurs rouges :



Le CHERRY Low Profile RGB Red présente des caractéristiques de commutation linéaires combinées à des déclencheurs directs à faible résistance de ressort. De plus, grâce à sa hauteur totale particulièrement faible, il offre un temps de rebondissement plus court et une durée de vie des clics plus longue.



Conception de la courbure avec plaque supérieure en aluminium



Avec un splendide design de courbure asymétrique, couplé à une plaque supérieure en aluminium, un design de capuchon de touche flottant et une illumination individuelle des touches, l'ARGENT K6 RGB permet aux passionnés non seulement de défier le jeu, mais aussi de jouer avec style.



Bouton multifonction de style audio de voiture



Un bouton de contrôle du volume rotatif en aluminium vous permet non seulement de régler le volume, mais aussi de glisser et de changer de page web facilement à la volée. De plus, vous pouvez personnaliser la fonction du bouton grâce à notre logiciel iTAKE.



Illuminez vos batailles



Illuminez vos batailles grâce à un éclairage de 16,8 millions de couleurs RVB et à de multiples effets lumineux, vous offrant la meilleure visibilité et un style accrocheur pour votre session de jeu.



Repose-poignets magnétique



Comprend un repose-poignet magnétique en cuir synthétique, offrant confort et ergonomie.



Logiciel iTAKE Engine



Réglez la luminosité, la vitesse et la direction des effets d'éclairage RVB ; personnalisez les effets d'éclairage et synchronisez les couleurs RVB de tous vos périphériques de jeu Thermaltake via la fonction TT SYNC, créant ainsi un écosystème complet.



Écosystème TT RGB PLUS



Illuminez votre système avec des possibilités presque illimitées et synchronisez vos produits compatibles TT RGB PLUS pour créer un écosystème RVB qui vous est vraiment propre.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP