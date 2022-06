CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le Streacom DA6 XL Mini-ITX Gehäuse - chrom.







Informations produit - Boîtier Mini-ITX DA6 XL - chrome



- Boîtier SFF modulaire au design ouvert avec un volume de 15,9 l,

- Cadre tubulaire stable en acier inoxydable de 19 mm de diamètre,

- Aménagement flexible grâce à des supports coulissants,

- Possibilité d'installer jusqu'à un ventilateur de 140 mm ou un radiateur de 280 mm,

- Espace pour cartes graphiques jusqu'à 358 mm de long,

- Pour refroidisseurs de CPU jusqu'à une hauteur de 105 mm,

- Grâce à la variabilité, convient aux blocs d'alimentation ATX, SFX-L ou SFX,

- Panneau d'E/S modulaire avec connecteurs interchangeables.























Le Streacom DA6 XL : la modularité à la perfection



Le boîtier SFF DA6 XL montre une fois de plus à quel point le fabricant de boîtiers compacts haut de gamme Streacom interprète parfaitement la notion de modularité. Au début, on ne voit rien d'autre qu'un cadre tubulaire en acier inoxydable argenté et brillant, arrondi aux coins, avec un couvercle et un fond en aluminium, jusqu'à ce que tu l'aies équipé de ton matériel. Il se transforme alors en un ordinateur sobre mais élégant qui peut accueillir tout le matériel de jeu dont tu as besoin, quelle que soit sa taille.



Certes, le choix de ta carte mère est limité au format ITX. Il est toutefois possible d'y connecter une carte graphique complète d'une longueur maximale de 358 mm et d'une hauteur maximale de 87 mm à l'aide d'un câble Riser optionnel. Un support PCIe coulissant est prévu à cet effet sur le fond. Le câble Riser est fixé à l'une des deux barres centrales, sur laquelle la carte mère est également vissée avec le panneau E/S vers le bas. Les refroidisseurs de CPU qui y sont fixés atteignent le bord du Streacom DA6 XL avec une hauteur de 105 mm. Comme aucun mur extérieur ne fait obstacle, ils peuvent être plus grands selon les goûts.



Supports pratiques pour une installation flexible



Que tu préfères le refroidissement par ventilation ou par eau, les deux peuvent être facilement mis en œuvre dans le Streacom DA6 XL. Pour cela, le boîtier est livré avec un total de huit supports qui se fixent aux tubes du cadre et qui peuvent être déplacés. Comme la distance intérieure entre les tubes en acier inoxydable qui forment le cadre et les entretoises est de 150 mm, tu peux par exemple fixer quatre ventilateurs de 140 mm sur le côté ou deux à l'arrière. Ou un radiateur de 280 mm, que tu peux également intégrer dans ta propre boucle personnalisée grâce à l'espace intérieur ouvert.



Les entretoises servent aussi à fixer le bloc d'alimentation. Là aussi, tu es flexible. Un bloc d'alimentation jusqu'au format ATX peut être placé aussi bien verticalement qu'horizontalement et déplacé vers la gauche ou la droite le long des entretoises. Il en va de même pour les lecteurs, qu'ils soient au format 3,5 ou 2,5 pouces.



Panneau d'E/S modulaire



Même le panneau d'E/S peut être fixé au choix sur le fond ou à deux endroits sur le couvercle. Un panneau avec interrupteur d'alimentation et port USB-C est préinstallé sur la face inférieure. Streacom a inclus d'autres variantes pour que tu puisses connecter tes périphériques externes dans tous les cas. Même un capteur d'empreintes digitales pour Windows-Hello est inclus, que tu peux utiliser à la place du bouton d'alimentation.



- 2 x ports USB de type C,

- 2 x ports USB de type A,

- 1 x ports USB de type A et 1 x ports USB de type C,

- 1 x port d'alimentation et 1 x port USB de type A,

- Capteur d'empreintes digitales pour Windows Hello.



Voici la fiche technique :









Le prix est de : 149.90 euros.



Cet article n'est actuellement pas en stock chez nous et le fabricant de l'article ne peut pas donner d'indication précise sur une date de livraison prévue. De ce fait, la livraison à nos clients peut être retardée de plusieurs mois. Nous ne pouvons pas garantir de date de livraison. Si des dates de livraison sont prévisibles, nous en informerons nos clients.



Pour plus d'informations sur le produit, allez sur le site de CASEKING :



