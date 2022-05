GIGABYTE lance le nouveau boîtier de jeu-AORUS C500 GLASS.



GIGABYTE, le premier fabricant mondial de matériel de jeu haut de gamme, annonce aujourd'hui le nouveau boîtier de jeu mid-tower - AORUS C500 GLASS. Conçu pour un refroidissement exceptionnel, il offre un design optimisé du flux d'air et supporte les cartes mères jusqu'à E-ATX. Il prend également en charge les systèmes de refroidissement par eau jusqu'à 420 mm, ce qui permet à l'ensemble du boîtier d'atteindre un refroidissement et des performances extrêmes. En termes d'assemblage, AORUS propose des idées conviviales et pratiques, telles que l'excellente gestion des câbles, le panneau frontal à porte battante et le panneau en verre trempé de protection contre les chutes, etc. En outre, les utilisateurs peuvent télécharger le logiciel RGB FUSION 2.0 pour personnaliser les divers effets d'éclairage et couleurs RGB afin de rendre le boîtier de jeu parfait pour exécuter tous les appareils AORUS et être collecté comme une merveilleuse œuvre d'art.















La conception du flux d'air du châssis est l'un des facteurs qui affectent les performances thermiques internes. L'AORUS C500 GLASS est principalement conçu avec des mailles de grande surface et une conception de ventilation sur les panneaux avant et supérieur. L'augmentation de la surface ventilée peut apporter plus de flux d'air dans le boîtier pour obtenir une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui permet aux utilisateurs de rendre le système plus frais et de profiter d'une performance stable.



Compatibilité maximale



Le boîtier de jeu AORUS C500 GLASS est le choix idéal pour les utilisateurs afin de monter tous leurs composants AORUS. L'AORUS C500 GLASS peut accueillir des cartes mères jusqu'à E-ATX, des refroidisseurs de CPU de 190 mm de hauteur, des cartes graphiques de 420 mm de longueur et des alimentations de 220 mm de longueur. Le système de ventilation prend en charge trois ventilateurs de 140 mm ou 120 mm sur le panneau avant, deux ventilateurs de 140 mm ou trois ventilateurs de 120 mm sur le panneau supérieur, et un ventilateur de 140 mm ou deux ventilateurs de 120 mm à l'arrière. En outre, l'AORUS C500 GLASS est livré avec trois ventilateurs ARGB & PWM de 120 mm préinstallés à l'avant et un ventilateur ARGB & PWM de 120 mm à l'arrière. Les systèmes de refroidissement liquide comportent un radiateur de 420 mm maximum à l'avant, un radiateur de 360 mm maximum en haut et un radiateur de 140 mm maximum à l'arrière. Pour l'installation du disque dur, il peut prendre en charge 2 jeux de SSD de 2,5" et 2 jeux de disques durs de 3,5", et le disque dur de 3,5" peut également être remplacé par un SSD de 2,5". En outre, la conception modulaire des baies de lecteur facilite l'assemblage par les utilisateurs.



Installation verticale et horizontale



L'AORUS C500 GLASS prend en charge l'installation verticale ou horizontale du GPU, ce qui donne aux joueurs la possibilité de choisir le meilleur angle de vue pour leur carte graphique. L'AORUS C500 GLASS tient compte de l'épaisseur et de la forme de la carte et fournit deux kits de support vertical qui peuvent respectivement supporter des cartes de 73 mm et 160 mm d'épaisseur pour l'installation afin que les utilisateurs puissent éviter les problèmes de taille inadaptée.



Excellente gestion des câbles



La cabine arrière comporte des rainures et des trous pour les câbles, ce qui permet aux utilisateurs de gérer les câbles de manière rapide et souple. La cabine arrière dispose d'une rainure plus large autour du bord pour augmenter l'espace supplémentaire pour cacher les câbles. Les utilisateurs ayant plusieurs câbles peuvent faire bon usage de ces coins et espaces pour les gérer. Cela évite le problème du panneau latéral qui ne peut pas se fermer à cause des câbles. L'excellente gestion des câbles permet de garder les câbles bien rangés, ce qui rend le flux d'air dans le boîtier plus efficace.



Facile à installer. Facile à utiliser



La conception de la porte battante permet aux utilisateurs d'installer les ventilateurs et le radiateur sans retirer le panneau avant, ce qui permet non seulement d'éviter le risque d'arrachage des câbles, mais aussi d'effectuer facilement tout changement de matériel et d'être plus facile à nettoyer. En ce qui concerne l'installation du PSU, les utilisateurs peuvent monter le PSU sur la plaque de montage à l'avance, puis le pousser dans le boîtier par l'arrière. Le châssis est équipé de filtres à poussière à l'avant, en haut et en bas, ce qui empêche l'accumulation de poussière à long terme et fournit les meilleures performances de refroidissement. Les filtres à poussière sur la face avant et le panneau supérieur sont magnétiques, tandis que celui du fond est détachable, les deux sont faciles à nettoyer. De plus, le contrôleur hub ARGB et PWM intégré à l'AORUS C500 GLASS fournit cinq connecteurs ARGB à 3 broches de 5 V et cinq connecteurs PWM, ce qui permet aux utilisateurs de connecter des bandes RVB et des ventilateurs supplémentaires. Construisez l'ordinateur de jeu de vos rêves !



Panneau en verre trempé avec conception anti-chute



Le panneau latéral en verre trempé de 4 mm a une structure spéciale. Lorsqu'on le retire, le panneau latéral s'ouvre d'abord en l'inclinant, ce qui est pratique pour les utilisateurs et permet d'éviter le risque de glisser sans précaution. En outre, la conception du verre non percé réduit efficacement le risque de fragmentation, ce qui permet aux utilisateurs de le retirer facilement et en toute sécurité, tout en prolongeant la durée de vie du produit.



E/S frontale polyvalente. Véritable câble à 11 brins



Les deux ports USB 3.0 adoptent des câbles à 11 conducteurs, ce qui rend le transfert du signal plus stable. En outre, il est également équipé d'un port USB 3.1 Gen-2 Type-C et d'un port audio.



