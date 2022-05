Deux nouveaux moniteurs CORSAIR XENEON dont un 4K.







Après vous avoir annoncé en exclusivité en septembre dernier le nom et les caractéristiques du premier moniteur gaming de CORSAIR, le XENEON 32QHD165, nous vous annonçons aujourd'hui deux nouvelles références de moniteur XENEON que le constructeur compte manifestement lancer prochainement.







Le pack de pilotes iCUE 4 a en effet été mis à jour en version 4.24.193 et, si le changelog n'a pas encore été publié, nous pouvons déjà vous dire que cette dernière ajoute le support des moniteurs XENEON 32QHD240 et XENEON 32UHD144. Aucune information n'est encore disponible à leur sujet mais d'après leur nom, on sait déjà que le premier disposera d'une dalle 32" QHD (résolution 2560x1440) avec une fréquence dynamique maximale de 240 Hz. C'est donc une réédition du 32QHD165 un peu plus musclée. Ce XENEON 32QHD240 a USBVID_6940&PID_3336 comme identifiant matériel.



En ce qui concerne le XENEON 32UHD144 (identifiant matériel USBVID_6940&PID_3333), il s'agira donc du premier moniteur Ultra HD (4K) de CORSAIR avec une fréquence d'affichage maximale de 144 Hz et une diagonale de 32".



A défaut d'informations supplémentaires, nous pouvons déjà vous montrer à quoi ressembleront ces deux moniteurs CORSAIR de la gamme XENEON (visuel ci-dessus).



On remarque également dans cet iCUE 4.24 la présence d'une nouvelle référence du clavier K66. Peut-être s'agit-il d'un K66 livré avec d'autres switchs que les Cherry MX Red actuels. A suivre...



En revanche, le tout premier PC portable de CORSAIR, le VOYAGER a1600, annoncé en début de semaine ne semble pas encore supporté par l'iCUE 4 mais ce sera sans doute le cas d'ici à sa disponibilité pour gérer les effets RGB.



