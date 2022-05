MSI présente la carte mère WS WRX80 et les PSU MEG Ai1300P et Ai1000P PCIe5.



Cette semaine, MSI a dévoilé ses cartes mères AMD X670 et AMD X670E pour la nouvelle génération de processeurs AMD Ryzen 7000 Series et le nouveau socket AMD AM5. Aujourd'hui, MSI dévoile la carte mère WS WRX80 pour les processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX et 3000WX. MSI présente également le dernier-né de sa gamme d'alimentations - les alimentations MEG Ai1300P et MEG Ai1000P PCIe5.







Carte mère MSI WS WRX80







Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouvelles de la carte mère Workstation de MSI. La MSI WS WRX80 arrive bientôt et sera prête pour les séries AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX et 3000WX en 2H 2022. Cette carte mère est la carte mère de station de travail ultime adaptée aux prosumers qui ont soif d'efficacité optimale et de performances rigoureuses. Alimentée par la puce BMC AST2600 d'Aspeed, cette carte mère présente une variété de capacités de gestion à distance pour des utilisations multitâches via l'interface web. La plateforme WRX80 prend en charge la mémoire DDR4 à 8 canaux, 128 voies PCIe 4.0 et un processeur pouvant atteindre 64 cœurs / 128 threads. Intégrant une excellente solution thermique, une expansion et une flexibilité maximales, des composants de haute stabilité et des fonctionnalités exclusives, la WS WRX80 est la carte mère de station de travail parfaite pour les créateurs de contenu.



Caractéristiques de la carte mère WS WRX80 de MSI



- Prend en charge les processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO Series pour le socket sWRX8.

- Supporte la mémoire DDR4, 8 canaux DDR4-3200MHz (MAX).

- Conception de puissance extrême : 11 phases directes avec 105A Smart Power Stage pour libérer les performances maximales.

- Module thermique de qualité supérieure : Couvercle en aluminium, réseau d'ailettes empilées, tampons thermiques 7W/mK et dissipateur thermique Frozr garantissent des performances extrêmes à basse température.

- Solution réseau de pointe : Le Super LAN 10G intégré et la dernière solution Wi-Fi 6E offrent la meilleure expérience en ligne sans décalage.

- Expérience éclair : Emplacements PCIe 4.0, Lightning Gen 4 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2 20G Type-C.

- PCB 14 couches de qualité serveur avec cuivre épais de 2oz : Offre des performances supérieures et une stabilité durable du système sans aucun compromis.

- Plaque dorsale : La plaque dorsale en métal renforce la carte, ce qui empêche la flexion, protège les composants et profite à votre processus d'installation.

- Audio Boost 5 : Solution audio ultime avec processeur audio ALC4080 de qualité supérieure, offrant une expérience à couper le souffle.



Pour en savoir plus sur la carte mère WS WRX80 de MSI, rendez-vous sur MSI.com.



Blocs d'alimentation MEG Ai1300P et MEG Ai1000P PCIE5







Les cartes mères MSI intégrant désormais les dernières technologies telles que PCIe 5.0, l'alimentation devient également un aspect important de la construction d'un ordinateur. C'est pourquoi la nouvelle alimentation MEG Ai1300P et MEG Ai1000P PCIE5 de MSI sera cruciale pour de nombreux joueurs. Les blocs d'alimentation MEG Ai1300P et MEG Ai1000P PCIE5 sont les premiers blocs d'alimentation haut de gamme de MSI prêts pour PCIe 5.0 et ATX 3.0. Ce bloc d'alimentation est équipé du nouveau connecteur d'alimentation PCIe 5.0 à 16 broches qui peut fournir jusqu'à 600W de puissance. Ainsi, même les cartes graphiques les plus avancées peuvent être alimentées sans problème. Il peut détecter automatiquement la charge électrique et la température interne du système pour ajuster la vitesse du ventilateur. Lorsque la charge est inférieure à 55 % ou que la température est inférieure à 70 degrés, le ventilateur s'arrête automatiquement pour réduire le bruit et économiser l'énergie. Le MEG Ai1300P / Ai1000P PCIE5 est également doté d'une surveillance en temps réel des informations relatives à l'alimentation, telles que la puissance de sortie du CPU/GPU ou l'efficacité énergétique actuelle.



VORTEZ