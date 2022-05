MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X LHR Assassin's Creed Premium Edition ajouté au lineup.



MSI ajoute à sa gamme de cartes graphiques GeForce RTX 3080 un modèle en édition limitée - la MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X LHR Assassin's Creed Premium Edition. Conçue en collaboration avec Ubisoft, la carte Assassin's Creed Premium Edition arbore une couleur turquoise unique sur son capot avant et sa plaque arrière en métal, inspirée d'Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok.







Plusieurs éléments esthétiques uniques ont été ajoutés à la carte graphique MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X LHR Assassin's Creed Premium Edition, notamment le logo Assassin's Creed sur le ventilateur central, le design unique de la carte du jeu sur la plaque arrière ainsi que le logo Assassin's Creed Valhalla. Cette édition spéciale RTX 3080 semble avoir les mêmes spécifications qu'une carte graphique MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G LHR standard. Outre les couleurs et l'esthétique, elle utilise la même solution de refroidissement et présente donc les mêmes dimensions que le modèle standard.







MSI n'a pas encore annoncé officiellement l'existence de cette carte graphique dans le cadre de sa gamme RTX 3080 disponible dans le monde entier. L'Assassin's Creed Premium Edition pourrait être un modèle en édition limitée proposé exclusivement à Taiwan. Une promotion active offre une copie gratuite d'Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok pour l'achat de cette carte graphique en édition limitée. Cependant, cette promotion semble être limitée aux seuls résidents de Taïwan et de Hong Kong. Pour en savoir plus sur cette promotion, veuillez consulter le site tw.msi.com.



MSI n'a pas encore annoncé le prix et la disponibilité de la carte MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X LHR Assassin's Creed Premium Edition. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site tw.msi.com.



VORTEZ