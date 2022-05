ASRock dévoile plus de détails sur sa gamme de cartes mères X670E.



Bien qu'il y ait eu une fuite avec une image partielle de la carte ASRock X670E Taichi quelques jours avant le début du Computex 2022, il était difficile d'en tirer de réelles conclusions. La société a révélé plus de détails à son sujet, aux côtés des X670E Taichi Carrara, X670E Steel Legend et X670E Pro RS. Commençons par la X670E Taichi, puisque c'est la carte qui a fait l'objet de la fuite. Comme il est évident maintenant, la carte ne dispose pas d'un ventilateur sur le dissipateur du chipset, mais plutôt d'un ensemble d'engrenages, quelque chose que nous avons déjà vu de la part d'ASRock. La carte a des options d'expansion très limitées en ce qui concerne les slots PCIe, avec une paire de slots x16, qui partagent les 16 lanes PCIe 5.0 du CPU et c'est tout. ASRock a opté pour quatre slots M.2, dont un PCIe 5.0, probablement celui à côté des slots mémoire. Il est intéressant de noter qu'ASRock a équipé la X670E Taichi avec Thunderbolt 4, ce qui signifie que nous sommes en présence d'une puce Intel et qu'il devrait également y avoir un support pour USB4 et les deux ports sont situés à l'arrière de la carte.







ASRock a également équipé la X670E Taichi d'un connecteur frontal pour un port USB Type-C Gen 3.2 2x2 (20 Gbps), d'un port HDMI, de plusieurs ports USB-A, de huit ports SATA, d'un port Ethernet 2,5 Gbps et du WiFi 6E, alimenté par les cartes réseau Killer d'Intel, ainsi que d'une solution audio Realtek ALC4082, associée à un DAC ESS Sabre 9218 pour la prise casque. La carte dispose également d'au moins une demi-douzaine de connecteurs de ventilateur, de deux connecteurs USB 3.0, d'une LED de débogage et des boutons habituels d'alimentation, de réinitialisation et d'effacement du CMOS que l'on trouve sur les cartes mères haut de gamme. Enfin, la carte dispose d'une conception d'alimentation SPS Dr.MOS 26 phases.







La X670E Taichi Carrara est une édition spéciale de la X670E Taichi qui a été créée pour célébrer le 20ᵉ anniversaire d'ASRock. Elle reprend toutes les caractéristiques du modèle Taichi régulier, mais ajoute un dissipateur thermique et des couvercles d'E/S arrière plutôt inhabituels qui ont un effet marbré, quelque chose que nous n'avons jamais vu sur une carte mère auparavant, d'où le nom de la carte.







Nous avons ensuite la X670E Steel Legend, bien qu'ASRock n'ait pas fourni une image détaillée de la carte, mais les spécifications nous donnent au moins une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre. La carte devrait avoir un seul emplacement PCIe 5.0 x16, ainsi qu'un seul emplacement PCIe 4.0 x4, ainsi que quatre emplacements M.2, à nouveau un de la variété PCIe 5.0 et quatre PCIe 4.0. Le Steel Legend dispose également d'un port HDMI et DP, de quatre ports SATA, d'un port arrière et d'un connecteur frontal pour USB-C Gen 3.2 2x2 (20 Gbps), d'un contrôleur Ethernet Realtek Dragon 2,5 Gbps, ainsi que d'un contrôleur Ethernet Intel 1 Gbps et d'un module WiFi 6E et Bluetooth non spécifié. L'audio est basé sur un codec audio Realtek ALC1220 et enfin il y a une conception d'alimentation à 18 phases.



La dernière carte de la gamme est la X670E Pro RS, qui sera probablement l'une des cartes les moins chères de la gamme X670E. Ici encore, ASRock a opté pour un seul emplacement PCIe 5.0 x16, mais les deux autres emplacements PCIe 4.0 sont de type x1. La carte possède toujours un emplacement PCIe 5.0 M.2, plus trois emplacements PCIe 4.0 et un emplacement PCIe 3.0 x2 M.2, qui est partagé avec deux des six ports SATA. Il y a également un seul port USB-C Gen 3.2 2x2 (20 Gbps) monté à l'arrière, un port Ethernet Realtek Dragon 2.5 Gbps et un connecteur USB-C monté en façade. Pour une raison quelconque, ASRock a installé un codec audio Realtek ALC897, ce qui n'est pas quelque chose que nous nous attendions à voir sur ce niveau de carte. Bien qu'il n'y ait pas de WiFi embarqué, ASRock a inclus un slot M.2 E-keyed. ASRock a choisi une alimentation à 16 phases, ce qui est normal sur une carte bas de gamme.



TECHPOWERUP