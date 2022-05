CASEKING nous propose : La Noblechairs HERO Gaming Stuhl - Darth Vader Edition.



Avec l'édition HERO Dark Vador, découvre une chaise de jeu et de bureau haut de gamme sans équivalent. Elle utilise du similicuir PU de haute qualité, un rembourrage confortable en mousse froide et une ergonomie améliorée grâce à une multitude de possibilités de réglage. Des accoudoirs 4D, des roulettes XL et une capacité de charge allant jusqu'à 150 kg complètent l'expérience d'assise.























Dossier et assise agrandis



Étant la plus grande des chaises de jeu et de bureau de noblechairs, la série HERO offre le dossier le plus avancé avec une surface plus grande, à la fois plus haute et plus large. Combiné à l'appui-tête intégré en mousse à mémoire de forme, ce siège offre le dossier le plus fonctionnel à ce jour. Grâce à sa surface d'assise plus grande et à ses accoudoirs plus larges, la HERO est la plus grande chaise de noblechairs et offre une liberté de mouvement et un confort inégalés.



- Accoudoirs particulièrement larges,

- Assise plus large,

- Dossier plus large.



Le style inimitable de l'édition Dark Vador



Rejoins le côté obscur de la force et fais passer chaque aventure STAR WARS au niveau supérieur. Célèbre le méchant tragique le plus emblématique du monde avec l'édition HERO Dark Vador et ressens la séduction du design sombre. Le HERO est inspiré de l'armure du Seigneur des Ténèbres et jouera un rôle dominant dans ta configuration grâce à ses détails impressionnants. Prends une grande inspiration et profite du côté obscur du confort. Une représentation massive du casque de Dark Vador se trouve en relief à l'arrière, tout comme le logo STAR WARS.



- Inspiré du style de l'armure de Dark Vador, des lignes de couture extra larges et différents matériaux s'accentuent mutuellement.

- Un schéma de couleurs classiques et sombres rappelle le design du Seigneur des Sith.

- Silhouette unique du casque à l'arrière.



Abandonne-toi au côté obscur de la force



L'arrière est orné d'une représentation du casque du Seigneur Vador et te donne le respect que tu mérites. Un Seigneur Sith mérite le meilleur de la technologie - grâce au soutien lombaire intégré, ta position assise est optimisée, les longues sessions de jeu n'ont jamais été aussi confortables.



- Coutures décoratives sur les côtés du dossier.

- Dossier de la chaise de jeu décoré avec le système de survie de Lord Vador.

- Représentation noble du casque de Dark Vador à l'arrière.



Design ergonomique



La série HERO a été développée en Allemagne et en collaboration avec des partenaires mondiaux du domaine de l'eSport. Elle se caractérise par une ergonomie optimisée qui donne la priorité au confort sur une longue période. Le design spécial du dossier fait en sorte qu'il s'adapte à la courbure naturelle de la colonne vertébrale et aide à mieux répartir ton poids pour garantir un confort maximal.



- L'appui-tête en mousse à mémoire de forme rend un oreiller supplémentaire superflu.

- Conçu pour soutenir parfaitement ton dos et offrir un confort ultime

- Soutien lombaire réglable et mécanisme de bascule.



Des matériaux de haute qualité



Les chaises de jeu et de bureau de noblechairs posent toujours de nouveaux jalons en matière de qualité. La série HERO est entièrement fabriquée avec des matériaux premium et offre à la fois confort et qualité.



- Cadre en acier robuste.

- Rembourrage en mousse froide haute densité pour un confort élevé et une longue durée de vie.

- Certifié comme siège de bureau selon la norme DIN EN 1335.



Un matériau de choix pour les seigneurs Sith



Le similicuir PU robuste et 100 % végétalien est le matériau idéal pour l'édition Dark Vador.



- Hydrofuge, facile à nettoyer, respirant et robuste.

- Similicuir PU 100 % végétalien de 1,55 mm d'épaisseur.

- Détails riches sur les segments latéraux et le dos, d'un gris plus clair contre la chaise de jeu foncée.



La position assise parfaite pour chaque utilisateur



Avec la série HERO de noblechairs, tu es assis comme tu le souhaites. Le réglage en hauteur associé à un mécanisme de bascule pratique t'offre la marge de manœuvre nécessaire pour trouver ta position assise parfaite. Avec une marge de mouvement de 11° pour le mécanisme de bascule et la possibilité d'incliner le dossier de 90° à 125°, tu peux jouer, regarder des films ou travailler confortablement à tout moment.



- Fonction de verrouillage rapide et pratique du dossier.

- Hauteur d'assise réglable.

- Dossier réglable de 90° à 125.



Grands accoudoirs 4D réglables



Avec leur surface agrandie et leurs vastes possibilités de mouvement, les accoudoirs 4D t'offrent une multitude de positions réglables pour trouver la posture parfaite. Les accoudoirs en polyuréthane réglables dans quatre directions offrent une surface subtilement texturée et donc un équilibre parfait entre douceur et juste ce qu'il faut d'adhérence pour les sessions de jeu intensives.



- Possibilités de réglage de la hauteur, de la profondeur, de l'angle et de la distance.

- Doux et agréable au toucher grâce au polyuréthane.

- Particulièrement grand pour un soutien supplémentaire.



Piétement robuste en aluminium



La base de la série HERO de noblechairs est le piètement en aluminium massif revêtu par poudre, avec cinq bras et des roulettes spécialement conçues. Ces roulettes de 60 mm sont composées d'un noyau en nylon avec un revêtement en polyuréthane. Elles sont donc silencieuses et conviennent à une utilisation sur des sols durs et souples. L'interaction entre le piètement et le vérin à gaz de classe de sécurité 4 permet à la série HERO de supporter une charge maximale allant jusqu'à 150 kg.



- Supporte un poids allant jusqu'à 150 kg.

- Vérin à gaz de classe de sécurité 4.

- Piétement en aluminium revêtu par poudre, léger et robuste.

- Roulettes de 60 mm pour sols durs et souples.



Roulettes optimisées pour sols durs avec fonction de blocage automatique



Les chaises de première classe de noblechairs sont au-dessus de tout soupçon et offrent une expérience d'assise fantastique, qui ne peut être encore améliorée que par des accessoires de haute qualité de noblechairs.



Afin d'adapter parfaitement la chaise de jeu aux besoins de l'utilisateur, noblechairs propose des roulettes pratiques de 60 mm avec blocage automatique, ce qui met fin aux glissements gênants sur le sol. De plus, des vérins à gaz plus courts permettent de réduire la hauteur totale de l'assise, ce qui fait de la chaise un trône parfait même pour les utilisateurs de petite taille.



Maximise ton confort et favorise une posture saine !



Pour augmenter le confort déjà exceptionnel d'un noblechair, investir dans des accessoires ergonomiques n'est pas seulement judicieux, c'est aussi une contribution active à la prévention des dommages à long terme liés à la posture. Avec le repose-pieds noblechairs, l'équipe noblechairs a développé un tel accessoire.



Le repose-pieds de noblechairs ne maximise pas seulement le confort, il est également bon pour le dos et favorise la circulation sanguine. Il permet de soulager les pieds et le dos, contribuant ainsi à une posture naturelle et saine. Les matériaux de première qualité au design élégant complètent cet accessoire noble.



Chaque chaise de jeu doit être accompagnée de coussins et les coussins de haute qualité de noblechairs sont ici le premier choix. Ils sont également disponibles avec un noyau stable et confortable en mousse à mémoire de forme. En tant que soutien supplémentaire, respectivement pour la nuque et la région lombaire, les coussins soutiennent une position assise naturelle et augmentent en même temps encore le confort dans des fauteuils de jeu déjà confortables. Grâce à leur flexibilité exceptionnelle, les coussins peuvent être placés avec précision pour obtenir la position assise la plus confortable. De fines bandes élastiques les maintiennent dans la position souhaitée.



Les coussins noblechairs sont moelleux mais extrêmement résistants afin de soutenir le corps au mieux. Le noyau en mousse est recouvert d'une housse en tissu doux mais résistant. Chaque coussin noblechairs épouse ainsi parfaitement la forme de la peau. En même temps, les coussins sont faciles à entretenir et peuvent être lavés sans problème. Enfin, les coussins noblechairs sont aussi un plaisir pour les yeux : les coussins sont brodés en différentes couleurs avec des motifs de différentes couleurs. Les coussins noblechairs sont donc un must absolu, et pas seulement pour les propriétaires d'un noblechairs.



L'entretien parfait pour ton trône de gamer !



Le kit d'entretien de noblechairs pour les chaises en cuir véritable et synthétique ne garantit pas seulement une assise propre, mais aussi que ta chaise de jeu noblechairs reste comme neuve le plus longtemps possible - et sente le cuir frais. Pour cela, le kit propose deux produits d'entretien de couleur neutre. L'un sert à nettoyer la chaise de jeu, l'autre forme une couche protectrice sur la surface de la chaise de jeu et rafraîchit en même temps l'odeur délicate du cuir noble.



Les produits de nettoyage et d'entretien du kit d'entretien peuvent être appliqués à l'aide des deux chiffons en microfibres et de l'éponge de polissage de qualité supérieure fournis, dans des flacons à pompe de belle taille. Le kit est emballé dans un carton élégant qui fait honneur au nom de noblechairs.



Voici la fiche technique :









Pour plus d'informations, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Cet article n'est actuellement pas en stock chez nous et le fabricant de l'article ne peut pas donner d'indication précise sur une date de livraison prévue. De ce fait, la livraison à nos clients peut être retardée de plusieurs mois. Nous ne pouvons pas garantir de date de livraison. Si des dates de livraison sont prévisibles, nous en informerons nos clients.



Le prix est de : 489.90 euros.



CASEKING