Osons parler de Clover : logiciel malveillant ou logiciel indispensable ?







Au sommaire :

- Qu'elle est l'utilité de clover sur un PC Windows

- Les risques

- Comment éviter tout problème à l'utilisation (lisez jusque là avant toute installation)

- Conclusion



Si tu es fatigué de naviguer entre les documents de ton bureau quand tu en as ouvert un million pour une quelconque raison, Clover est ton programme.



Clover est une extension de Windows Explorer conçu pour ajouter une fonctionnalité multi-onglets (similaire à celui du navigateur Google Chrome) afin que tu puisses regrouper différents dossiers dans la même icône, allant d'un dossier à un autre en cliquant sur différents onglets.



Après avoir installé Clover, ta machine pourras ouvrir différents dossiers dans la même fenêtre et ajouter ces onglets à ta barre favorite, similaire à la barre de favoris du navigateur internet.



Clover inclut différents raccourcis de clavier, tels que Ctrl T pour ouvrir un nouvel onglet, Ctrl W pour le fermer et Ctrl Tab pour changer entre les onglets, un véritable gain de temps.



Clover est très facile à utiliser et intègre parfaitement Explorer. Il ne semble pas très différent et tu n'auras pas à apprendre de nouvelles fonctionnalités puisque tes fichiers vont être gérés comme d'habitude.



Grâce à cet outil, tu n'auras pas à chercher parmi les petites icônes de fichiers pour trouver tu dois juste jeter un œil à tes onglets ou aller à la barre des favoris pour en ouvrir un nouveau.



Voilà à quoi ça ressemble en pratique





Ok, à voir ça, moi je dis tout de suite : "shut up and take my money", mais le soft est gratuit.

On se dit alors super, on le télécharge et... déjà, le launcher est en chinois... Aïe, ça n'inspire pas confiance, et puis on ne comprends rien.



Bon, pour la compréhension, ça, ça peut aider :



Ok, super, le logiciel est installé, il doit automatiquement être utilisé lorsqu'on ouvre un dossier (explorateur windows). Mais les options sont notées en anglais, ça ne fait pas propre vis à vis de Jeanne d'Arc tout ça... Voir il peut être en chinois. Donc pour le passer en français :



Ici, on clique sur le lien avec le (S) --> 3eme ligne.

Puis : On clique sur le menu déroulant en bas pour sélectionner français.



Voilà ce que j'avais fait il y a 9 ans, sur mon ancien PC, et j'ai passé 9 années merveilleuses à utiliser ce soft qui devrait être intégré à Windows bon sang, et pour lequel il n'y a aucune alternative faisant de même (à ma connaissance).



MAIS VOILA !

Après avoir changé mon SETUP récemment, j'ai voulu réinstallé Clover, j'ai donc fait tout ce qui est écris précédemment, et tout marchait bien, MAIS ... (quel suspens), des publicités en chinois se sont à mis à pop sur mon bureau (affichage en bas à droite). Je les ai fermé quelques fois, mais une nouvelle finissait pas revenir quelques heures plus tard. Je me doutais que c'était lié à Clover (seul logiciel chinois sur le PC), mais ne comprenais pas pourquoi, d'un coup, le logiciel faisait ça.

J'ai donc fait quelques petites recherches pour désactiver cette "option gênante", mais rien n'y faisait, Clover était devenu, depuis la version 3.1, un Malware, vu qu'il imposait des publicités. Pas d'autre choix possible que de le désinstaller proprement avec ce bon vieux Revo Uninstaller.



Alors voilà, est-ce la fin de la navigation agréable dans l'explorateur Windows ? Sommes-nous obligés d'ouvrir nos dossiers comme à l'âge de pierre, dans des fenêtres séparées (beurk) ? Rassurez vous, nous ne sommes pas des bêtes.



Pour régler ce problème, il suffit d'installer une version antérieure à la version 3.1 de Clover, et il fonctionnera comme durant ces 9 belles années écoulées.



Et, oh ! Merveille, je peux justement vous partager une version de clover 3.0.406 parfaitement fonctionnelle et dépourvue de pubs, et qui sera, après installation, déjà en français (et oui ma p'tite dame).

Lien du logiciel : Clover via Dropbox