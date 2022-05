TECHPOWERUP nous propose un test de la : AMD Radeon RX 6950 XT Reference Design.







Nous avons avec nous la AMD Radeon RX 6950 XT. Il s'agit de la carte de conception de référence Made by AMD (MBA) et ce n'est pas notre premier test de la RX 6950 XT - nous avons testé des cartes de MSI, Sapphire et Gigabyte, mais comme tous les autres tests connus de la RX 6950 XT à sa date de lancement du 10 mai, il s'agissait de cartes de conception personnalisée car AMD n'a pas distribué de cartes de conception de référence, et contrairement à ce qu'ils ont fait avec la RX 6900 XT, nous apprenons que ses partenaires de cartes d'extension (AIB) ne revendent pas non plus de cartes de conception de référence.







La référence RX 6950 XT est vendue exclusivement sur le site web d'AMD. Un de nos fans en a acheté un et nous l'a envoyé pour le tester à la condition que nous ne le démontions pas, ce que nous n'acceptons généralement pas. Nous avons accepté parce que nous étions curieux de tester les déclarations d'AMD concernant la puissance de la RX 6950 XT, en particulier sa puissance typique de 335 W aux spécifications de référence, ce qui rendrait la carte très efficace par rapport aux RTX 3090 et RTX 3080 Ti. Les cartes Radeon RX 6950 XT personnalisées que nous avons examinées étaient overclockées en usine et présentaient donc des valeurs de puissance supérieures à 335 W.



La Radeon RX 6950 XT est à la tête d'un trio de nouvelles cartes graphiques qu'AMD lance pour mettre à jour sa gamme de produits pour l'été 2022, les autres étant la RX 6750 XT et la RX 6650 XT. La nouvelle carte se situe au sommet de la gamme AMD, et la société affirme qu'elle a tout ce qu'il faut pour rivaliser avec les cartes les plus rapides de NVIDIA, notamment en surpassant la RTX 3090. Le marché cible de la RX 6950 XT est le même que celui de la RX 6900 XT : le jeu en Ultra HD 4K avec des paramètres maximaux.



La Radeon RX 6950 XT présentée dans cet article est basée sur la même architecture graphique RDNA2 que les autres cartes Radeon RX 6000 et construite sur le même processus de 7 nm que la RX 6900 XT. De plus, les deux cartes partagent même une configuration de cœur identique, puisqu'elles exploitent au maximum le silicium " Navi 21 " - 5 120 processeurs de flux répartis sur 80 unités de calcul RDNA2, 80 accélérateurs de rayons, 320 TMU et 128 ROP. Pour créer le RX 6950 XT, AMD a innové dans trois directions distinctes.



Tout d'abord, AMD a donné au RX 6950 XT des horloges moteur (horloges GPU) plus élevées, les " horloges de jeu " étant désormais fixées à 2100 MHz au lieu de 2015 MHz sur le RX 6900 XT. Cela les mettrait à peu près au même niveau qu'un RX 6900 XT overclocké, mais avec l'optimisation de puissance d'AMD. Deuxièmement, AMD a augmenté la vitesse de la mémoire à 18 Gbps, au lieu de 16 Gbps sur le RX 6900 XT. Cela se traduit par une augmentation de 12,5 % de la bande passante de la mémoire, qui est désormais de 576 Go/s, contre 512 Go/s sur le RX 6900 XT. La troisième série d'innovations se situe au niveau du firmware et du logiciel. Nous avons remarqué des améliorations dans les scénarios limités par le CPU, en particulier avec les titres DirectX 11.



À l'exception de la couleur, la carte de référence AMD Radeon RX 6950 XT est identique aux cartes de référence RX 6900 XT et RX 6800 XT. L'argent et le noir bicolores font place à une finition entièrement noire avec des accents chromés désormais dans un ton de bronze. La carte n'a que deux connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches, une configuration qui est bonne pour 375 W y compris l'alimentation du slot, donc les revendications de puissance de la carte typique d'AMD valent déjà le coup d'œil.



Voici la fiche technique :







