La mise à jour de Windows 11 laisse les utilisateurs de Trend Micro aux prises avec des ransomwares.



Les mises à jour de Windows sont généralement censées corriger les failles de sécurité, ajouter de nouvelles fonctionnalités, améliorer les performances, accroître la stabilité ou offrir une combinaison de toutes ces choses. Elles ne sont pas censées laisser votre PC dans un état pire qu'avant leur installation, bien que cela arrive parfois. C'est le cas actuellement pour certains utilisateurs de Trend Micro qui utilisent Windows 11 et Windows Server 2022.







Microsoft a récemment commencé à offrir une mise à jour optionnelle pour Windows 11 (KB5014019) avec une foule de corrections et d'améliorations. Par exemple, elle corrige un problème ennuyeux qui empêchait le réglage de la luminosité de l'écran de rester en place lors du changement de mode d'affichage, et élimine un bogue qui affectait certains GPU et provoquait la fermeture des applications Direct3D 9.



La liste des corrections et des améliorations est beaucoup plus longue, mais ce qui est préoccupant, c'est un élément qui ne figure pas dans les notes de mise à jour : il interrompt la protection contre les ransomwares de Trend Micro sur certains PC.



"Trend Micro est au courant d'un problème de compatibilité entre le composant UMH (User Mode Hooking) de plusieurs solutions pour points finaux de Trend Micro et les derniers correctifs de l'aperçu facultatif de Microsoft Windows 11 et Windows Server 2022 (KB5014019) publiés le 24 mai 2022 ", a déclaré Trend Micro dans un avis.



Ce composant particulier est utilisé par plusieurs produits de protection des points finaux et des serveurs de Trend Micro et est essentiel pour certaines fonctions avancées, notamment la protection contre les ransomwares. Selon Trend Micro, ce composant cesse de fonctionner pour une raison étrange lorsque les utilisateurs de Windows 11 et de Windows Server 2022 installent KB5014019 et redémarrent leur PC, comme cela est requis lors de l'application du patch de prévisualisation.



Trend Micro indique qu'elle étudie le problème et travaille sur un correctif, qu'elle espère pouvoir mettre à disposition "avant que le correctif optionnel de Windows ne devienne obligatoire". En attendant, si vous utilisez un produit de sécurité Trend Micro, le mieux est d'éviter la mise à jour optionnelle de Windows pour le moment. S'il est trop tard pour cela, vous pouvez désinstaller le correctif ou "contacter le support Trend Micro pour obtenir une assistance supplémentaire avec un module de débogage UMH".



HOTHARDWARE