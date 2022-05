DeepCool lance les refroidisseurs de CPU liquides AIO de la série LS.



DeepCool annonce trois nouveaux refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un sous la série DeepCool LS : LS320 (120mm), LS520 (240mm), et LS720 (360mm). Les DeepCool LS Series sont dotés d'une pompe haute performance de 4ème génération, d'un moteur puissant et d'un microcanal amélioré sur le bloc d'eau pour assurer un excellent refroidissement. La série LS est livrée avec les ventilateurs DeepCool FC120 qui offrent une installation propre et facile avec moins de câbles.







Pompe haute performance de 4ème génération



Les refroidisseurs de CPU DeepCool LS Series utilisent une conception de pompe de 4ème génération qui offre d'excellentes performances de refroidissement grâce à son puissant moteur triphasé 3100RPM et un microcanal amélioré pour un flux optimal du liquide de refroidissement.



Gestion propre des câbles



Les refroidisseurs de CPU de la série DeepCool LS offrent aux constructeurs de PC une installation simplifiée avec les ventilateurs DeepCool FC120 pré-emballés et dotés de la technologie daisy chain qui permet de gérer les câbles en toute simplicité. Les ventilateurs FC120 combinent les signaux PWM et RGB dans un seul câble, ce qui permet de chaîner plusieurs ventilateurs ensemble et d'obtenir une fonctionnalité et une synchronisation complètes. Après l'installation, seuls deux câbles devront être connectés à la carte mère.



Fonctionnement à faible bruit



Les ventilateurs DeepCool FC120 sont réglés pour un excellent refroidissement sur les radiateurs tout en offrant un fonctionnement silencieux superbe et une pression statique améliorée. Il est équipé d'un roulement Fluid Dynamic dont la durée de vie est estimée à 50 000 heures de fonctionnement.



Plaque de logo rotative et personnalisation RGB







Il présente le nouveau design de miroir infini avec ARGB qui projette deux boucles lumineuses pour des effets visuels élégants tout en permettant une installation dans n'importe quelle orientation avec une plaque de logo pivotante indépendante. Une plaque de logo vierge supplémentaire est incluse pour créer votre propre design personnalisé.



Disponibilité, garantie et prix



Les refroidisseurs de CPU DeepCool LS Series sont disponibles sur le réseau mondial DeepCool de détaillants et distributeurs autorisés. Tous sont couverts par une garantie de 5 ans, ainsi que par le service clientèle et le réseau de support technique de DeepCool.



Voir les prix ci-dessous :



- DeepCool LS720(360mm) : 139.99 Dollars,

- DeepCool LS520(240mm) : 109.99 Dollars,

- DeepCool LS320(120mm) : 89.99 Dollars.



VORTEZ