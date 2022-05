Cooler Master lance les moniteurs incurvés de la série GM avec la technologie Quantum Dot.



Cooler Master lance la disponibilité de la toute nouvelle gamme de moniteurs incurvés de la série GM pour le travail et les loisirs. Le GM27-CFX ultra-rapide avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz est disponible dès aujourd'hui, le 26 mai 2022, tandis que le GM34-CWQ ARGB ultra-large sera disponible le 30 mai 2022.







GM27-CFX



Le nouveau moniteur FHD GM27-CFX 1500R Curved de Cooler Master offre des performances exceptionnelles pour les configurations "Work & Play" avec une couverture du spectre de couleurs DCI-P3 de 98%. Le GM27-CFX fonctionne à une fréquence d'images ultra-rapide de 240 Hz avec un temps de réponse de 0,5 ms et offre une qualité d'image quantum dot permettant un rapport de contraste de 3001:1 pour des noirs profonds et des blancs éclatants.



GM34-CWQ ARGB



Le nouveau moniteur WQHD GM34-CWQ ARGB 1500R Curved de Cooler Master offre des performances ultra-larges pour les configurations "Work & Play" avec une couverture du spectre de couleurs DCI-P3 de 98%. Le GM34-CWQ ARGB fonctionne à une fréquence d'image de 144 Hz avec un temps de réponse de 0,5 ms et offre une qualité d'image à points quantiques permettant un rapport de contraste de 4001:1 pour des noirs profonds et des blancs éclatants.



Les deux moniteurs sont dotés d'un mode de faible lumière bleue qui réduit la lumière bleue pour les sessions nocturnes et disposent d'un pied réglable en hauteur avec possibilité d'inclinaison et de pivotement.



Disponibilité et Prix



- Le GM27-CFX est déjà disponible, au prix de 369 Dollars. Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



- Le modèle ultra-large GM34-CWQ ARGB sera disponible le 30 mai 2022 au prix de 649 Dollars. Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP