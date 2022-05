Genesis dévoile les haut-parleurs Helium 800 BT 2.1 avec illumination ARGB.



Genesis crée une large gamme d'accessoires de jeu. L'un de ses produits phares est la série d'enceintes pour ordinateur Helium, qui vient de s'enrichir d'un nouveau modèle phare. L'Helium 800 BT n'a pas seulement des caractéristiques techniques exceptionnelles, mais il bénéficie également d'un éclairage ARGB impressionnant.







Le Genesis Helium 800 BT est un ensemble d'enceintes 2.1 d'une puissance de 60 W RMS, qui se distingue par sa réponse en fréquence de 100 Hz à 20 kHz. L'ensemble est équipé de la communication Bluetooth, ainsi que d'une entrée optique (Toslink) et RCA. Le fabricant a ajouté une télécommande de contrôle à l'ensemble, mais celui-ci comprend également un panneau spécial sur le caisson de basse qui permet à l'utilisateur de modifier le volume et les caractéristiques des basses. Les enceintes peuvent également fonctionner en mode ECO, qui les met automatiquement en veille lorsqu'elles ne sont pas utilisées.







L'ensemble Genesis Helium 800 BT est conçu non seulement pour les utilisateurs qui apprécient une bonne qualité sonore, mais aussi pour les propriétaires qui souhaitent que leur matériel audio s'adapte à la construction de leur PC. Un système d'éclairage ARGB permet aux utilisateurs de contrôler le système d'éclairage à l'aide de la carte mère du PC, et est compatible avec les logiciels Polychrome RGB, Mystic Light Sync, RGB Fusion et AuraSync.







Caractéristiques techniques :



- Puissance RMS : 60 W (2x 15 W + 30 W),

- Fréquence : 100 Hz - 20 kHz,

- Communication avec le PC : Câble/Bluetooth.



Connexions :



- Audio : RCA, minijack 3,5 mm, Toslink,

- ARGB : USB, 3 broches 5 V.



Taille :



- Satellite : 180 x 110 x 113 mm,

- Subwoofer : 255 x 250 x 235 mm.



Longueur du cordon :



- Entre les enceintes : 135 cm,

- Signal : 110 cm,

- Puissance : 135 cm.



Disponibilité et Prix



Le Genesis Helium 800 BT sera lancé le 19 mai 2022, avec un prix de détail suggéré de 109 euros.



