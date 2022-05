AMD Instinct™ MI200 adopté pour la formation de l’IA à grande échelle dans Microsoft Azure

AMD (NASDAQ : AMD) et Microsoft poursuivent leur collaboration dans le cloud, Microsoft venant d’annoncer l’utilisation des accélérateurs AMD Instinct™ MI200 pour alimenter des charges d’entraînement d’IA à grande échelle. En outre, Microsoft a annoncé travailler en étroite collaboration avec l’équipe PyTorch Core et l’équipe des logiciels pour datacenter d’AMD afin d’optimiser les performances et l’expérience des développeurs pour les clients exécutant PyTorch sur Microsoft Azure et s’assurer que ces projets PyTorch tirent le meilleur parti des performances et des fonctionnalités des accélérateurs AMD Instinct.

« Les accélérateurs AMD Instinct MI200 apportent aux clients des performances de pointe en matière d’IA et de HPC. Ils alimenteront un grand nombre de supercalculateurs les plus rapides qui permettent de repousser les limites de la science, » déclare Brad McCredie, vice president Data Center and Accelerated Processing chez AMD. « Notre travail avec Microsoft pour permettre la formation et l’inférence de l’IA à grande échelle dans le cloud ne met pas seulement en évidence la collaboration technologique extensive entre les deux sociétés, mais aussi les capacités de performance des accélérateurs AMD Instinct MI200 et la façon dont ils aideront finalement les clients à faire avancer les demandes croissantes de charges de travail de l’IA. »



« Nous sommes fiers de nous appuyer sur notre engagement à long terme avec AMD en faveur de l’innovation et de faire d’Azure le premier cloud public à déployer des clusters d’accélérateurs AMD Instinct MI200 pour l’apprentissage de l’IA à grande échelle, » a déclaré Eric Boyd, corporate vice president, Azure AI, Microsoft. « Nous avons commencé à tester les MI200 avec nos propres charges de travail d’IA et nous constatons d’excellentes performances. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec AMD pour apporter aux clients davantage de performances, de choix et de flexibilité pour leurs besoins en IA. »

Les accélérateurs AMD Instinct MI200 rejoignent d’autres produits AMD utilisés par Microsoft Azure, notamment les machines virtuelles Azure HBv3 annoncées récemment, qui utilisent des processeurs AMD EPYC™ de 3ème génération avec la technologie AMD 3D V-Cache™, et de nombreuses autres instances pour le Confidential Computing, et des charges de travail diverses, comme celles liées à la mémoire ou aux images, etc.



