MSI dévoile ses nouvelles cartes mères et composants au Computex 2022

De nouvelles technologies bénéficiant des dernières nouveautés en terme de fonctionnalités et de gains de performance sont lancées, entraînant des nouveaux besoins et un intérêt grandissant des joueurs à travers le monde. C’est pourquoi MSI innove en permanence vers les dernières tendances et tente de perfectionner l’expérience utilisateur. A l'occasion du Computex 2022, MSI dévoile ses nouvelles cartes mères, alimentations et watercoolings pour répondre aux demandes des joueurs.

La MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 est la dernière-née de la série MAG 600 destinée aux processeurs 12ème génération d’Intel. Bénéficiant du design propre à la gamme MAG elle se pare comme sa grande sœur d’une élégante robe argentée. Elle inclut l’OC Engine et une phase d’alimentation 12 + 2 Duet Rail pour améliorer et pleinement exploiter les performances de la 12ème génération de processeurs Intel Core. La MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 dispose d’une pléthore de fonctionnalités et d’un excellent système de refroidissement avec des caloducs étendus, d’un PCB équipé de cuivre 2oz plus épais, du radiateur M.2 Shield Frozr et d’une connectivité dernier cri avec un port réseau 2.5Gbits/s, le Wi-Fi 6E et l’USB Type-C 3.2 Gen 2x2. Cette carte mère sera disponible dès juillet !

Cela fait longtemps qu’il n’y a pas eu d’actualités sur les cartes mères pour station de travail MSI. Cela s’apprête à changer : la WS WRX80 arrive bientôt et offre la prise en charge des séries de processeur AMD RyzenTM ThreadripperTM PRO 5000WX et 3000WX arrivant au 2ème semestre 2022. Cette carte mère est le modèle ultime pour une station de travail, équipée pour répondre aux besoins des consommateurs professionnels à la recherche d’un rendement optimal et de performances à la pointe. Propulsée par la puce Aspeed AST2600 BMC, cette carte mère apporte un large choix de gestion à distance pour les usages multitâches au travers d’une interface web. La plateforme WRX80 supporte la mémoire DDR4 à 8 canaux, 128 lignes PCIe 4.0 et les processeurs AMD jusqu’à 64 cœurs physiques et 128 cœurs logiques. Forte de son excellente solution de refroidissement, d’une capacité d’extension et de flexibilité maximale, de composants ultra fiables et de fonctionnalités exclusives, la WS WRX80 sera disponible courant du 4ème trimestre 2022.

Les toutes nouvelles cartes mères AMD X670E et X670 arrivent avec le socket AM5 nouvellement dévoilé auquel s’ajoute la prise en charge des processeurs pour ordinateur de bureau RyzenTM Série 7000. Bénéficiant des dernières technologies telles que le PCIe 5.0, le support de la DDR5 et nombre de nouvelles fonctionnalités, ces cartes mères MSI sont prêtes à passer à la génération supérieure avec AMD. Les cartes mères MSI X670 sortiront au troisième trimestre 2022 en parallèle des processeurs AMD RyzenTM 7000.

Avec les cartes mères MSI intégrant désormais les dernières technologies tel que le PCIe 5.0, l’alimentation est en passe de devenir l’un des aspects majeurs du PC. Ainsi, les prochaines alimentations MSI MEG Ai1300P / Ai1000P PCIE5 seront cruciales pour de nombreux joueurs. Les MEG Ai1300p / Ai1000P PCIE5 sont les premiers blocs d’alimentation haut de gamme de MSI compatibles avec le PCIe 5.0 et l’ATX 3.0. Ils disposent du nouveau connecteur PCIe 5.0 16 broches qui peut délivrer jusqu’à 600 Watts de puissance. Ainsi, même les cartes graphiques les plus avancées peuvent être alimentées sans soucis. Ces alimentations détectent automatiquement la charge et la température interne du bloc d’alimentation pour ajuster la vitesse de rotation du ventilateur. Quand la charge est inférieure à 55% ou que la température est sous les 70 degrés, le ventilateur va automatiquement s’arrêter pour réduire les nuisances sonores et économiser de l’énergie. La MEG Ai1300P PCIE5 est aussi équipée d’une surveillance en temps réel des informations relatives à l’alimentation, tels que la puissance de sortie au CPU / GPU ou le rendement énergétique actuel.

Tout comme les nouvelles cartes mères AMD X670E et X670, les watercoolings MSI évoluent pour prendre pleinement en charge le socket AM5 nouvelle génération de AMD (LGA 1718). Il s’agit d’un socket nouvelle génération conçu pour supporter les futurs processeurs Zen 4 pour ordinateurs de bureau de AMD, les Ryzen™ 7000. Celui-ci tire profit du même système de montage pour watercooling que le socket AM4* afin de permettre une mise à niveau vers AM5 sans avoir à racheter un nouveau watercooling.

* Nécessite la backplate dédiée de la carte mère du socket AM5 de AMD.