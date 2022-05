Etes-vous un geek ?

Considérez-vous comme un geek ou plutôt comme une personne dans la normalité en termes d'utilisation de l'informatique ?

Comment est agencé votre bureau (nombre d'écrans, place de la tour, sonorisation, tapis de souris, webcam et j'en passe...) ?

Pour ma part, mon bureau est un éternel chantier, non pas qu'il soit sale ou désordonné, mais comme je suis toujours affairé pour pc-boost ou encore mon taf, à peine il a été rangé que c'est à nouveau le chantier !

Venez commenter votre expérience et même poster les photos de votre bureau à la suite

Vous pouvez également poster vos réponses sur le forum par l'intermédiaire de ce lien