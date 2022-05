EPIC GAMES nous propose un jeu gratuit : BioShock - The Collection.







La promotion se termine le 02/06/2022 à 17:00.



Découvrez la série BioShock primée. Explorez les villes de Rapture et Columbia dans BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition, qui incluent l'ensemble du contenu additionnel solo.



BioShock: The Collection



Il y a toujours un phare. Il y a toujours un homme. Il y a toujours une ville.

Découvrez les mondes inoubliables et les histoires exceptionnelles de BioShock, la franchise au succès phénoménal, dans BioShock: The Collection. Explorez les villes de Rapture et Columbia dans BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition, qui incluent l'ensemble du contenu additionnel solo. Luttez pour votre survie et surpassez vos ennemis, que ce soit dans les fonds sous-marins ou au-dessus des nuages.



Comprend :



BioShock Remastered : explorez la cité sous-marine de Rapture, un refuge pour les plus grands esprits de notre société que l'ego démesuré d'un homme a transformé en un cauchemar dystopique.







BioShock 2 Remastered : découvrez Rapture à travers les yeux du Sujet Delta, un Protecteur prototype effrayant qui s'est lancé dans une périlleuse mission pour sauver sa Petite Sœur disparue.







BioShock Infinite - The Complete Edition : redevable aux mauvaises personnes, le détective privé Booker DeWitt doit accepter une mission impossible : voyager jusqu'à une ville volant au-dessus des nuages, et sauver une femme du nom d'Elizabeth.







REMARQUE : il est nécessaire d'installer le lanceur 2K pour jouer sur les systèmes d'exploitation Windows 10 et supérieur.



Configuration minimum :



Système d'exploitation



- Windows 7 Service Pack 1 64 bits. Mise à jour de la plateforme pour Windows 7 SP1 et Windows Server 2008 R2 SP1.



Processeur



- Intel E6750 Core 2 Duo 2,66 GHz / AMD Athlon X2 2,7 GHz.



Mémoire vive



- 4 Go.



Stockage



- 30 Go.



Carte graphique



- AMD Radeon HD 7770 (2 Go)/NVIDIA GeForce GTX 670 (2 Go).



Configuration recommandée



Système d'exploitation



- Windows 7 Service Pack 1 64 bits. Mise à jour de la plateforme pour Windows 7 SP1 et Windows Server 2008 R2 SP1.



Processeur



- Quad core 3 GHz.



Mémoire vive



- 8 Go.



Stockage



- 80 Go.



Carte graphique



- ATI Radeon HD 7970 (2 Go), NVIDIA GeForce GTX 770 (2 Go) ou supérieur.



Notes supplémentaires



Vous devrez également installer les logiciels suivants : DirectX et Microsoft Visual C++ 2010 & 2012 Redistributable Package. Certains composants système comme les puces mobiles et les cartes graphiques intégrées et AGP peuvent être incompatibles. Les spécifications non listées peuvent ne pas être prises en charge par l'éditeur.



ATTENTION : Vous devez avoir un compte EPIC GAMES pour pouvoir récupérer le jeu.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



EPIC GAMES