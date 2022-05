TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC.







ASUS et Noctua sont facilement deux des marques les plus respectables de l'industrie des composants pour PC. En 2021, l'entreprise a entamé une collaboration qui a permis de réunir l'expertise de Noctua dans la conception de solutions de refroidissement de haute qualité, notamment des ventilateurs, et la magie d'ASUS dans la construction de cartes graphiques de premier ordre. J'ai testé l'ASUS GeForce RTX 3070 Noctua OC en octobre 2021, j'ai été impressionné et j'ai supplié ASUS d'en avoir plus. Aujourd'hui, ce souhait se réalise, et j'ai l'honneur de passer en revue la ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC.







Il semble que les choses se soient bien passées avec la RTX 3070 Noctua, et les deux sociétés ont donc décidé de leur prochain projet - la RTX 3080, ce qui est tout à fait logique. La carte offre des performances supérieures à celles de la RTX 3070 et son prix de vente est plus élevé, ce qui permet d'absorber une partie du coût du nouveau design du refroidisseur.



Basée sur le silicium 8 nm "GA102", la GeForce RTX 3080 fait plus que doubler le nombre de shaders unifiés par rapport à la RTX 2080 de la génération précédente. Elle intègre 8 704 cœurs CUDA, 68 cœurs RT et 272 cœurs Tensor. La quantité de mémoire a été augmentée de 25%, à 10 Go, tout comme la largeur du bus mémoire, à 320 bits. NVIDIA et Micron Technology ont innové un tout nouveau standard de mémoire pour la série GeForce 30, qu'ils ont appelé GDDR6X. Cette mémoire fonctionne à un taux de données de 19 Gbps et permet à NVIDIA d'atteindre des niveaux de bande passante mémoire de 760 Go/s.



ASUS a conçu une solution de refroidissement personnalisée pour la RTX 3080 Noctua et l'a associée à la conception de PCB éprouvée de la RTX 3080 TUF. Physiquement, cette grosse carte occupe quatre emplacements, ce qui ne devrait pas être un problème étant donné que le SLI est mort et que presque tout le monde n'a qu'une seule carte PCIe installée - la carte graphique. En termes d'horloges, la Noctua d'ASUS est livrée avec une petite augmentation des horloges de boost, jusqu'à 1785 MHz par rapport à la fréquence de base de 1710 MHz de NVIDIA. Selon ASUS, le prix de détail de la RTX 3080 Noctua OC sera de 950 Dollars, une augmentation raisonnable par rapport au prix actuel de 900 $ de la RTX 3080.



