[COMPUTEX 2022] AMD réaffirme que les 5,5+ GHz du Ryzen 7000 en démo ont été atteints sans overclocking.



Lors de sa présentation au Computex 2022, AMD a annoncé (et non publié) sa nouvelle gamme de processeurs Ryzen 7000 basés sur Zen 4. Une démo basée sur un processeur à 16 cœurs exécutant Ghostwire : Tokyo a été démontrée à des vitesses de 5,3 et 5,5 GHz lors de l'événement.







AMD assure aux utilisateurs qui ont inondé les médias sociaux de commentaires que la puce en question fonctionnait sans aucun type d'aide à l'overclocking. Dans une interview, les responsables du marketing et des solutions de jeu d'AMD, Robert Hallock et Frank Azor, ont déclaré que le processeur à 16 cœurs était un prototype fonctionnant sur une carte mère de référence AMD.



Le Ryzen 7000 était refroidi par un AIO de 280 mm, permettant au processeur de fonctionner à des fréquences d'horloge plus élevées. Ils ont expliqué que le CPU n'était pas overclocké et que les fréquences affichées sont typiques pour la puce. Selon le scénario, la plupart des cœurs tournent à environ 5,5 GHz, fluctuant entre 5,2 et 5,5 GHz sur les 16 cœurs tout en exécutant Ghostwire : Tokyo. Le CPU Ryzen 7000 était accompagné de deux mémoires DDR5-6000 CL30 de 16 Go.







Concernant la consommation de 170W annoncée lors de la présentation des nouveaux processeurs, AMD a déclaré qu'il ne s'agit pas du TDP du CPU Ryzen 7000 à 16 cœurs, qui consommait 125W, mais plutôt de la plus haute capacité d'alimentation du nouveau socket AM5 LGA 1718. Cela garantit que le CPU dispose de la marge d'entraînement nécessaire pour atteindre des fréquences aussi élevées sur plusieurs cœurs.







Malgré le fait que la prochaine génération de processeurs Ryzen a été divulguée, peu d'informations techniques, ou même le nombre de modèles, ont été révélés. AMD annonce le doublement du cache L2 par cœur, un gain de 15 % en single threading et des vitesses de boost supérieures à 5 GHz (comme nous l'avons déjà vu). Les contrôleurs graphiques RDNA 2, DDR5 et PCIe 5.0 seront intégrés aux processeurs. Les cœurs basés sur Zen 4 sont construits sur des puces de 5 nm.



Les premiers processeurs Ryzen 7000 devraient être disponibles dans le courant de l'année.



TECHPOWERUP