[COMPUTEX 2022] MSI dévoile l'écran MEG 342C QD-OLED au Computex 2022.



De manière plutôt inattendue, MSI est devenu la troisième société à révéler un écran basé sur la technologie QD-OLED, après Alienware et Samsung. Le MEG 342C QD-OLED, comme le moniteur s'appelle, utilise - tout comme l'Alienware - un panneau QD-OLED incurvé de 34 pouces. Cependant, MSI a opté pour FreeSync Premium Pro plutôt que G-Sync Ultimate, ce qui devrait permettre de réduire le prix de détail.







La résolution est également la même que sur l'Alienware, 3440x1440 et les deux partagent également la même fréquence de rafraîchissement de 175 Hz, la courbure 1800R, la luminosité HDR de 1000 nits crête et la certification DisplayHDR True Black 400. MSI revendique la même gamme de couleurs DCI-P3 de 99,3 %, mais le MEG 342C a une gamme de couleurs sRGB inférieure de 139,1 % contre 149 % pour l'Alienware.







MSI a ajouté quelques fonctionnalités qui manquent à l'Alienware, comme une entrée USB Type-C avec DisplayPort Alt Mode, une fonctionnalité KVM et quelques fonctionnalités spécifiques à MSI comme un mode de lumière bleue faible et ce que la société appelle "gaming intelligence".







MSI prend également en charge les fonctions Picture-in-Picture et Picture-by-Picture, ce que l'on ne sait pas si l'Alienware prend en charge ou non. Le MEG 342C est calibré en usine avec un dE <2, ce qui n'a pas d'importance pour la plupart des joueurs, mais devrait être important pour quiconque prévoit d'utiliser l'écran pour des travaux de montage vidéo ou photo.



MSI n'a pas divulgué de prix, ni de date de disponibilité.



