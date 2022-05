[COMPUTEX 2022] ASRock annonce les cartes mères X670, les cartes graphiques Radeon et les boîtiers à petit facteur de forme.



La plateforme AMD AM5 tant attendue fait enfin ses débuts ! ASRock dévoile une série de cartes mères basées sur le chipset révolutionnaire AMD X670 : X670E Taichi, X670E Steel Legend pour le haut de gamme et les passionnés et X670E PRO RS pour le grand public. Les nouvelles cartes mères sont équipées de nombreuses fonctionnalités et de nouvelles technologies telles que la capacité PCIe 5.0 et DDR5, la capacité d'E/S démentielle incluant le support de Thunderbolt 4.0 a poussé la plateforme X670 encore plus loin dans la catégorie des ordinateurs de bureau haut de gamme, ASRock a également mis le paquet sur la conception du VRM, avec un total de 26 phases SPS Dr. MOS à 26 phases sur la X670E Taichi, c'est le produit AM5 le plus puissant qu'ASRock puisse offrir, et en plus de cela, il y a une édition spéciale de la carte mère X670E Taichi Carrara pour célébrer le 20ème anniversaire d'ASRock !







ASRock annonce également une sélection de nouvelles cartes mères fascinantes telles que la B660/H610M-ITX/eDP, un tout nouveau concept de personnalisation en permettant le montage d'un écran sur le côté du châssis de l'ordinateur. ASRock travaille en étroite collaboration avec des fabricants de châssis tels que Cooler Master, InWin, Thermaltake et Silver Stone pour réaliser ce concept révolutionnaire, ouvrant ainsi d'innombrables possibilités de personnalisation de votre propre PC. De même, la Z690 PG Riptide NFT Edition, une toute première carte mère, a été co-conçue par des milliers de personnes issues des communautés. En outre, une carte mère de station de travail haut de gamme WRX80 Creator offre des performances sans compromis pour tous les types de création de contenu.











Cartes graphiques Radeon



Les toutes nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6950 XT/ Radeon RX 6750 XT/ Radeon RX 6650 XT d'ASRock, y compris les lignes de produits OC Formula, Phantom Gaming et Challenger, sont basées sur l'AMD Radeon RX 6950 XT, Les GPU AMD Radeon RX 6750 XT et AMD Radeon RX 6650 XT, qui exploitent l'architecture de jeu révolutionnaire AMD RDNA 2, offrent la technologie de mémoire AMD Infinity Cache à large bande passante et à faible latence, ainsi qu'une mémoire GDDR6 ultra-rapide pouvant atteindre 18 Gbps ; supportent Microsoft Windows 11 et Microsoft DirectX 12 Ultimate, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), la future AMD FSR 2. 0 et les technologies d'upscaling AMD Radeon Super Resolution (RSR), ainsi que d'autres fonctionnalités avancées qui offrent des expériences de jeu visuellement époustouflantes et à haut taux de rafraîchissement.



De plus, les cartes graphiques ASRock Radeon RX 6950 XT/ Radeon RX 6750 XT/ Radeon RX 6650 XT intègrent également des caractéristiques exclusives telles qu'un ventilateur annulaire, un caloduc Ultra-fit, un châssis en métal, une plaque arrière en métal, et la technologie Polychrome SYNC pour assurer un refroidissement efficace, une construction solide, des effets lumineux ARGB LED et un design élégant. Avec ces spécifications de qualité et ces caractéristiques uniques, les cartes graphiques ASRock Radeon RX 6950 XT/ Radeon RX 6750 XT/ Radeon RX 6650 XT sont les meilleurs choix pour satisfaire pleinement les besoins des joueurs.



DeskMeet et DeskMini B660



Les séries DeskMeet et DeskMini B660 lancées en début d'année sont disponibles dès maintenant. Avec seulement 8 litres de volume, les séries DeskMeet sont des PC de bureau puissants et compacts conçus pour offrir la meilleure expérience pour l'informatique quotidienne, les jeux, le divertissement à domicile, la création de contenu et les affaires. Le DeskMeet B660 est équipé de processeurs Intel Core de 12e génération, tandis que le DeskMeet X300 prend en charge les processeurs de bureau AMD Ryzen 5000 Series, 4 emplacements DDR4 U-DIMM et la carte graphique à double emplacement de moins de 20 cm de long. Ce PC portable peut se tenir verticalement ou horizontalement pour s'adapter à n'importe quel espace de travail pour diverses applications.



La série DeskMeet comprend un bloc d'alimentation interne ATX 80 Plus Bronze de 500 W avec des câbles de longueur personnalisée pour faciliter la gestion des câbles. Le ventilateur du bloc d'alimentation aspire l'air frais vers le refroidisseur de l'unité centrale, ce qui est la meilleure façon d'augmenter le flux d'air et de garantir que DeskMeet fonctionne avec une efficacité maximale de dissipation de la chaleur. La série DeskMeet adopte un design de châssis à tiroirs et possède une extensibilité flexible, de sorte que les utilisateurs peuvent configurer ou mettre à niveau tous les composants avec facilité pour répondre à leurs besoins actuels et futurs. La toute nouvelle série DeskMeet est le meilleur choix pour le marché des PC Mini ITX.



La série DeskMini B660 est équipée du chipset Intel B660 pour s'associer aux derniers processeurs Intel Core de 12e génération. Elle offre également des ports USB et des emplacements SSD M.2 plus rapides que la série précédente. La série DeskMini B660 est équipée de ports USB 3.2 Gen-2x 2 Type-C réversibles sur le panneau avant, offrant un taux de transfert extrême de 20 Gb/s, et d'un emplacement M.2 qui peut prendre en charge la dernière norme PCI Express 5.0 pour charger toutes vos applications et programmes à la vitesse de l'éclair. Jusqu'à quatre sorties vidéo peuvent être utilisées simultanément pour la productivité, le multitâche et une expérience de jeu immersive. ASRock a rassemblé toutes les spécifications optimales que vous pouvez imaginer dans ce petit monstre.



TECHPOWERUP