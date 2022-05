[COMPUTEX 2022] Phanteks annonce ses prochains produits, notamment de nouveaux châssis, accessoires et refroidisseurs.



Phanteks présente 3 nouveaux châssis : le nouveau Eclipse P500A blanc mat, Eclipse G360A, Eclipse G500A, un nouveau module d'écran LCD pour l'Evolv Shift XT et le support LGA1700/AM5 pour les refroidisseurs AIO Glacier One MP. L'Eclipse P500A est un boîtier mid-tower haut de gamme qui allie performance de flux d'air élevé et style. Il est doté d'un panneau frontal en mailles Ultra-Fine Performance pour un flux d'air optimal avec filtration de la poussière. Le P500A sera désormais disponible en blanc mat et remplace l'option de couleur blanche originale.







Lancé le 8 juin, le G360A sera doté d'un nouveau design de panneau frontal en maille avec une prise d'air accrue grâce à la surface en maille élargie. Le boîtier supportera également les GPU jusqu'à 400 mm de long, un nouveau support de ventilateur amovible, et des ventilateurs DRGB 3x PWM pré-équipés. Le G360A sera disponible dans les options de couleur Satin Black et Matte White. Après le G360A, le G500A présentera de nouvelles caractéristiques, notamment un design plus innovant à l'avant et sur le dessus pour faciliter l'installation du ventilateur/radiateur, ainsi qu'un nouveau look pour le panneau maillé avant. Le G500A sera disponible à la fin de l'été et aura l'option des couleurs noir satiné ou blanc mat.







Après le succès de la sortie du Shift XT et de son design innovant unique en son genre, Phanteks a intensifié son jeu avec la sortie d'un nouvel accessoire pour le Shift XT. Phanteks va sortir un module d'écran LCD que vous pouvez utiliser pour remplacer le miroir infini et vous permettre d'avoir un moniteur secondaire en face de votre boîtier. Vous pouvez afficher les capteurs de température, regarder des vidéos, ou même avoir un système de jeu en déplacement sans avoir à emporter le moniteur. L'écran LCD est facile à installer et apporte à votre Shift XT un tout nouveau niveau.



Avec la sortie des nouveaux socket LGA 1700 et AM5, vous n'avez rien à craindre en achetant nos AIO Glacier One MP. Avec la preuve d'achat de l'un de nos refroidisseurs Glacier One MP AIO et un reçu de vos cartes mères LGA 1700/AM5, vous pouvez contacter le support Phanteks pour un support compatible.



Disponibilité et Prix



- L'Eclipse P500A Blanc mat est maintenant disponible avec un prix de : 149.90 euros.

- L'Eclipse G360A sera disponible le 8 juin 2022 à un prix qui sera annoncé ultérieurement.

- L'Eclipse G500A sera disponible à la fin de l'été 2022 et son prix sera annoncé ultérieurement.

- Le module d'écran LCD Evolv Shift XT sera disponible dans le futur à un prix qui sera annoncé ultérieurement.

- Le support LGA 1700 et AM5 de Phanteks est maintenant disponible à un prix qui sera annoncé ultérieurement.



