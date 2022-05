[TEST JEU PC] MotoGP 22.

Millestone SRL nous propose un nouveau jeu PC : MotoGP 22.











Editeur(s)/Développeur(s) : MILESTONE s.r.l.



Sortie France : 21 avril 2022.



Genre(s) : Course.



Classification : Interdit au moins de 3 ans.















Résumé : MotoGP 22 est l'épisode annuel de la licence MotoGP. Le jeu propose de piloter sur les circuits les plus emblématiques du monde. Sous licence officiel, participez au mode carrière pour être le meilleur pilote. Personnalisez vos véhicules et jouez en multijoueur contre d'autres participants.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



