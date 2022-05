Processeur AMD EPYC "Bergamo" à 128 cœurs basé sur le même socket SP5 que "Genoa".



AMD lance deux catégories distinctes de processeurs d'entreprise de nouvelle génération : la 4e génération d'EPYC "Genoa", avec des nombres de cœurs de CPU allant jusqu'à 96 cœurs/192 threads, et le nouvel EPYC "Bergamo", avec une densité de calcul massive de 128 cœurs/256 threads. Des images du MCM "Genoa" sont déjà disponibles dans la nature, révélant douze CCD "Zen 4" construits en 5 nm, et un sIOD (I/O die) de nouvelle génération très probablement construit en 6 nm. Le substrat en fibre de verre de "Genoa" semble déjà encombré de douze chiplets, ce qui nous a fait nous demander si AMD avait besoin d'un boîtier plus grand pour "Bergamo". Il s'avère que ce n'est pas le cas.











Dans sa dernière présentation d'entreprise, AMD a répété que "Begamo" sera basé sur le même boîtier SP5 (LGA-6096) que "Genoa". Cela signifie que la société a fait de la place pour plus de CCD, ou que les CCD eux-mêmes sont plus grands. AMD déclare que les CCD "Bergamo" sont basés sur la microarchitecture "Zen 4c". Les détails sur "Zen 4c" sont rares, mais d'après ce que nous avons compris, il s'agit d'une variante de "Zen 4" optimisée pour le cloud, probablement avec l'intégralité de l'ISA de "Zen 4" et des caractéristiques de puissance adaptées aux environnements cloud à haute densité. Ces chiplets sont construits sur le même processus TSMC N5 (5 nm EUV) que les CCD "Zen 4" ordinaires.



