Lexar annonce un SSD portable SL660 BLAZE à 2 Go/s.



Lexar, l'une des principales marques mondiales de solutions de mémoire flash, est fier d'annoncer le nouveau SSD portable Lexar SL660 BLAZE Gaming. Ce nouveau disque offre aux joueurs et aux créatifs la dernière technologie USB 3.2 Gen2 x2 et des performances NVMe fulgurantes avec des vitesses allant jusqu'à 2000 Mo/s en lecture et 1900 Mo/s en écriture. Il est parfait pour booster les performances de vos consoles et stations de travail d'édition.







Au-delà de ses performances exceptionnelles, il a du style. Le nouveau Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable SSD est équipé de LED RVB pour créer une atmosphère vivante et dynamiser votre jeu ou votre poste de travail en ajoutant une touche de couleur à votre installation. Le Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable SSD a également remporté récemment le Red Dot Design Award qui récompense les meilleurs produits en matière de design pour une année donnée depuis 1995. Le panel international d'experts et de juges qui a examiné les produits en compétition a été guidé par des critères d'évaluation tels que la qualité formelle du produit, son ergonomie et sa longévité.







En outre, le SSD portable Lexar SL660 BLAZE Gaming est aussi durable qu'élégant. Il est construit avec un boîtier en aluminium de qualité supérieure et présente une finition sablée pour une protection supplémentaire contre les chocs et les vibrations. Il est également doté d'un logiciel de sécurité avancé avec un cryptage AES 256 bits pour protéger les fichiers essentiels contre la corruption, la perte et la suppression.







Le Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable SSD est polyvalent puisqu'il est livré avec un port USB Type-C (USB-C) qui comprend un câble USB Type-C vers Type-C et un câble USB Type-C vers USB Type-A standard pour ajouter à la facilité de votre utilisation. " Le SSD portable Lexar SL660 BLAZE Gaming est destiné aux joueurs et aux créateurs de contenu qui exigent davantage de performances de leurs périphériques SSD. L'apport d'une vitesse fulgurante, de LED RVB éclatantes et d'un style supplémentaire élève votre expérience au niveau supérieur. " a déclaré Joel Boquiren, directeur général de Lexar.



Disponibilité et Prix



Le SSD portable Lexar SL660 BLAZE Gaming est disponible ce mois-ci à l'achat en ligne au prix de 129.99 Dollars (512 Go), 199.99 Dollars (1 To).



TECHPOWERUP