NZXT annonce le boîtier H7 de nouvelle génération.



NZXT, leader en matière de matériel et de services pour les jeux vidéo, annonce aujourd'hui la nouvelle génération de ses boîtiers mid-tower : le H7. Ce nouveau boîtier ATX offre trois nouvelles options - le H7, le H7 Flow et le H7 Elite ; chacun d'entre eux offre de meilleures performances thermiques pour les CPU et les GPU, des canaux de gestion des câbles améliorés et une entrée sans outil pour les panneaux latéraux. Chaque H7 est doté de l'esthétique simple, propre et élégante de NZXT.



Le H7 présente une partie supérieure ouverte qui permet de monter des radiateurs de 360 mm et d'améliorer les performances thermiques. La gestion des câbles est améliorée, avec des canaux élargis, des crochets pour saisir les câbles difficiles, et plus d'espace, ce qui facilite le routage des câbles. Les panneaux latéraux sont dépourvus d'outils, ce qui facilite la mise à jour des pièces, la résolution des problèmes et le contrôle de votre PC de jeu. Ces caractéristiques sont logées dans un design inspiré du H710 original, mais plus petit, plus élégant, avec une finition propre et plus d'options de couleurs pour s'adapter à n'importe quelle configuration.



Le H7







La ligne de boîtiers H7 est proposée dans une variété de couleurs. Les H7 et H7 Flow sont disponibles en blanc et noir, tout blanc et tout noir. Le H7 Elite est disponible en noir ou en blanc avec un panneau en verre assorti, avec un panneau teinté pour les boîtiers noirs et un panneau transparent pour les boîtiers blancs.



Le Flow







Le H7 Flow se concentre sur le refroidissement des composants et offre les mêmes caractéristiques que le H7 récemment redessiné, avec en plus un panneau frontal perforé. Il est prêt à s'attaquer aux constructions haut de gamme et offre une marge de manœuvre pour l'overclocking tout en fournissant un espace suffisant pour les cartes vidéo et les processeurs les plus récents.



L'Elite







Le H7 Elite offre une option aux constructeurs de PC qui souhaitent se concentrer sur les constructions RGB. En plus de toutes les excellentes caractéristiques du H7, le H7 Elite dispose d'un panneau supplémentaire en verre trempé et de trois ventilateurs RGB 140 mm de la série F montés en façade. Enfin, il y a un contrôleur de ventilateur RGB inclus, qui est rafraîchi avec 6 canaux RGB et 3 canaux de ventilateur, qui utilise le CAM de NZXT pour personnaliser votre éclairage et les courbes de ventilateur.



Accessoires de boîtier lancés avec la série H7 :

Parallèlement à la nouvelle série H7, NZXT lance des accessoires pour le H7, tels qu'une nouvelle ligne de ventilateurs de boîtier et un élévateur vertical pour GPU. La nouvelle gamme de ventilateurs de boîtier de la série F répond à tous les besoins et permet de compléter n'importe quel boîtier avec des couleurs RVB. La ligne Quiet Airflow gardera les choses au frais, réduisant la température globale tandis que les nouveaux ventilateurs à pression statique aident les AIO. Ces nouveaux ventilateurs sont tous disponibles en noir ou blanc et en 120 mm et 140 mm.



Pour ceux qui cherchent à mettre en avant la pièce maîtresse de leur PC, le support vertical pour GPU et le câble Riser faciliteront les choses. Le support de GPU en acier est suffisamment résistant pour supporter des GPU lourds tout en s'adaptant parfaitement au H7 avec de la place à revendre, et le câble Riser étendu est flexible, rapide et durable, tout en offrant une compatibilité avec les générations précédentes et actuelles.



Enfin, le contrôleur de ventilateur RVB de NZXT présent dans le H7 Elite sera vendu séparément pour permettre aux utilisateurs d'ajouter le RVB et le contrôle des ventilateurs via le CAM de NZXT à leur H7, H7 Flow, ou tout autre boîtier.



Caractéristiques des nouveaux H7, H7 Flow et H7 Elite de NZXT



H7 :



- Panneau supérieur ouvert pour un meilleur refroidissement.

- Gestion des câbles facilitée par un espace plus important, des canaux élargis et des crochets supplémentaires.

- Entrée sans outil dans les panneaux latéraux.

- Design moderne simple et épuré.

- Option de couleur noire et blanche.



H7 Flow :



- Toutes les caractéristiques du H7 nouvellement rafraîchi.

- Panneau frontal perforé pour un meilleur refroidissement et une meilleure isolation thermique.

- Option de couleur noire et blanche.



H7 Elite :



- Toutes les caractéristiques du H7 nouvellement rafraîchi.

- Panneau avant en verre trempé.

- Trois ventilateurs LED RVB 140 mm de la série F.

- NZXT CAM-powered RGB et Fan controller V2.



Série H7 (Les Prix) :



- H7 : 129.99 Dollars,

- H7 Flow : 129,99 Dollars,

- H7 Elite : 199,99 Dollars.



Accessoires du boîtier



- Kit de montage vertical pour GPU : 79,99 Dollars,

- Contrôleur de ventilateur RVB V2 : 34,99 Dollars.



TECHPOWERUP