LG lance de nouveaux moniteurs de jeu UltraGear, dont une version OLED de 48 pouces.



LG Electronics (LG) a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de moniteurs de jeu UltraGear (modèles 32GQ950, 32GQ850 et 48GQ900). Avec un tout nouveau langage de conception, les dernières technologies d'affichage et une gamme de fonctions de jeu et de connectivité, les moniteurs de jeu UltraGear 2022 ont tout ce qu'il faut pour satisfaire les besoins des joueurs. Offrant des performances visuelles et une vitesse d'élite, le modèle phare 32GQ950 est équipé d'un écran Nano IPS 4K aux couleurs réalistes avec la technologie Advanced True Wide (ATW) Polarizer, tandis que le 32GQ850 est doté d'un écran QHD Nano IPS avec ATW et d'un taux de rafraîchissement ultra élevé de 240 Hz, overclocké (O/C) jusqu'à 260 Hz. La nouvelle gamme accueille également le 48GQ900, la première entrée très attendue de la marque UltraGear dans la catégorie des moniteurs de jeu OLED.







Les modèles LG UltraGear de cette année arborent une esthétique de jeu encore plus épurée avec des supports anguleux et pointus et le nouvel éclairage Hexagon. Outre leur nouvelle identité visuelle, les moniteurs 2022 de LG sont dotés de la toute dernière connectivité HDMI 2.1, ce qui permet d'utiliser des fonctions telles que la fréquence de rafraîchissement variable (VRR) et la prise en charge des jeux 4K rapides sur PC et sur les dernières consoles. Et, comme on peut s'y attendre, la nouvelle gamme UltraGear offre une qualité d'image magnifique et éclatante et un temps de réponse rapide comme l'éclair - les deux écrans de 32 pouces sont équipés de la technologie d'affichage avancée Nano IPS 1 milliseconde Gray-to-Gray (GTG) de LG et le 48GQ900 est équipé d'un panneau OLED LG 0,1 milliseconde de 48 pouces.







L'UltraGear 32GQ950 est une centrale de jeu à résolution 4K (3 840 x 2 160) qui trouvera certainement sa place sur les listes de souhaits de nombreux joueurs. L'écran de jeu Nano IPS 1 ms est le premier modèle 4K de LG à mettre en œuvre la technologie ATW Polarizer, qui améliore la capacité de l'écran à garantir des couleurs vives et précises et des noirs profonds et sombres sur un large angle de vision. Certifié VESA DisplayHDR 1000, l'écran 32 pouces de LG offre également une luminosité de pointe élevée (1 000 nits) et une couverture de 98 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, ainsi qu'une connexion facile aux PC et aux consoles grâce à deux ports HDMI 2.1.







Avec la fréquence de rafraîchissement la plus élevée de la nouvelle gamme - 240 Hz, O/C 260 Hz - et un temps de réponse de 1 ms, l'UltraGear 32GQ850 de 32 pouces offre les performances fluides et rapides que les derniers jeux exigent. Le moniteur LG certifié VESA AdaptiveSync Display dispose d'une dalle QHD (2560 x 1440) Nano IPS avec la technologie ATW Polarizer qui garantit des images fluides et des couleurs homogènes, quel que soit le point de vue. Le 32GQ850 est également certifié VESA DisplayHDRTM 600, couvre 98 % de la norme DCI-P3 et possède un design sans bordure sur trois côtés qui permet aux joueurs de se plonger plus profondément dans l'action de leurs titres préférés.







Notamment, 2022 voit l'arrivée du premier moniteur de jeu OLED de LG UltraGear, le 48GQ900. Récompensé par les prix Red Dot et iF Design, cet écran auto-émissif de 48 pouces 4K bénéficie d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz (O/C 138 Hz), d'un temps de réponse de 0,1 ms, d'une précision des couleurs irréprochable et d'un design entièrement sans bordures. Parfait pour les jeux sur PC et sur console, ce nouveau modèle offre la superbe reproduction des couleurs et le contraste de l'OLED et dispose du revêtement antireflet à faible réflexion (AGLR) de LG, qui réduit les distractions visuelles afin que les utilisateurs puissent se concentrer pleinement sur le gameplay. De plus, le 48GQ900 est livré avec une télécommande spécialement conçue pour améliorer le confort de jeu et un support élégant qui offre une stabilité optimale sans empiéter sur le bureau ou la table de l'utilisateur.







Pour compléter l'expérience de jeu, les derniers moniteurs de jeu UltraGear de LG intègrent une prise casque à 4 pôles qui permet aux utilisateurs de brancher un casque de jeu et de discuter pendant qu'ils jouent. Les modèles 2022 offrent également le son surround supérieur de DTS Headphone:X, qui reproduit chaque son du jeu avec une clarté étonnante.







En outre, LG UltraGear lance cette année son tout premier tapis de jeu et sa toute première souris de jeu. Le tapis de jeu UltraGear, confortable et facile à utiliser, est suffisamment grand pour accueillir une souris et un clavier, et dispose même d'un éclairage RVB personnalisable. Le coussin réversible convient à tous les genres de jeux et à tous les styles de jeu. Il présente une surface lisse et dure pour une glisse maximale et une surface en tissu plus rugueuse pour un meilleur freinage.







"Les derniers moniteurs de jeu LG UltraGear appliquent une technologie et un design de pointe pour relever la barre de la catégorie des écrans de jeu", a déclaré Seo Young-jae, vice-président senior et responsable de l'unité commerciale informatique de LG Electronics Business Solutions Company. "Idéaux pour les jeux sur PC et sur console, nos nouveaux moniteurs offrent des fonctions et des capacités qui font passer toute l'expérience de jeu à un niveau supérieur. Nous continuerons à consolider la solide réputation de la marque UltraGear avec des produits innovants qui mettent les besoins des joueurs au premier plan."



Voici les fiches techniques :







Disponibilité



Les derniers moniteurs de jeu UltraGear seront disponibles à partir de ce mois-ci au Japon. Les principaux marchés d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie suivront.



