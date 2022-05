Attention aux nouvelles arnaques aux colis !

Actuellement, de nombreux mails vous sont adressés en vous invitant à cliquer sur un lien pour vous rendre sur un site afin de confirmer la livraison d'un colis. Et comme de plus en plus de gens ont pris l'habitude de se faire livrer aujourd'hui suite à des achats sur Internet, notamment suite aux différents confinements, il est alors facile qu'ils se fassent avoir par une arnaque de plus en plus répandue !

Notre confrère femmeactuelle.fr vous explique cette arnaque dans un article bien écrit et comment y remédier pour déceler une arnaque dans le flot des mails :

Vous avez reçu un mail du service de livraison DHL qui vous invite à vous rendre sur un site internet pour vérifier l'envoi ou la réception d'un colis ? Ne cliquez pas, il pourrait s'agit d'une tentative de phishing.

