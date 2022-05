HISENSE nous propose une nouvelle TV : La 65U7HQ.



Grande richesse visuelle, performances gaming supérieures et design épuré, le téléviseur QLED Hisense 65U7HQ possède toutes les qualités pour accompagner vos envies au quotidien. Luminosité de 600 cd/m², Full LED avec Local Dimming et HDR Dolby Vision IQ/HDR10+, profitez d'un spectacle inoubliable.















QLED - Couleurs réalistes



La technologie QLED d'Hisense est capable d'afficher avec précision les trois couleurs primaires - en particulier le rouge et le vert - de façon bien plus pur que les TV LED conventionnelles. Couvrant ainsi l'intégralité des couleurs du cinéma (100% de la norme colorimétrique DCI-P3), les écrans Quantum Dot offrent un rouge parfaitement rouge, pour que chaque détail de la robe de la danseuse soit révélé avec fidélité.



Full LED Local Dimming

Des contrastes profonds



Un écran Full LED Local Dimming améliore le contraste de l'image en contrôlant chaque zone du rétroéclairage. La gestion du rétroéclairage sur l'ensemble de l'écran permet d'obtenir une image optimisée de manière homogène avec des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux. Tout cela se traduit par une expérience de visionnage plus précise et plus dynamique.



La nouvelle évolution



La technologie ULED® de Hisense repousse les limites de la qualité d'image. En combinant les meilleures technologies du moment, la technologie ULED vous fait redécouvrir des images incroyablement plus détaillées, des contrastes profonds, une luminosité plus réaliste que jamais et des couleurs d’une extrême précision. Redécouvrez chaque image, plus intensément.



PROCESSEUR HI-VIEW

Le traitement d'image ultime



Cette technologie propriétaire alimentée par l'Intelligence Artificielle permet un traitement graphique ultra poussée. Elle ajuste les paramètres en temps réel pour optimiser la qualité de l'image et l'expérience de visionnage. Grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle analysant scène par scène et pixel par pixel, le moteur décompose, analyse et ajuste individuellement chaque scène en fonction de ses caractéristiques uniques. Il garantit la meilleure image et le mouvement le plus clair pour tous les contenus que vous regardez.



4K - UHD



La résolution Ultra HD (ou 4K), correspond à 4X plus de pixels que la résolution Full HD (3840 x 2160) Cela permet d’obtenir des détails plus précis pour des images plus réalistes.



L'expérience HDR ultime



Le format HDR Dolby Vision donne vie à vos films et séries avec des images saisissantes : des scènes jusqu'à 40 fois plus lumineuses et des noirs 10 fois plus sombres qu'une image standard. Cette technologie HDR avancée, inspirée du cinéma, rend vos expériences de divertissement incroyables.



Chaque détail compte



Chaque détail, aussi subtil qu’il soit, est révélé grâce au HDR. En exploitant des niveaux élevés de luminosité et de contraste, la technologie HDR offre des blancs plus clairs et des noirs plus profonds. Avec le HDR10+, le réaliste prend un nouveau sens : ce sont chaque scène qui sont analysées par le téléviseur pour retranscrire une image aussi fidèle que précise.



SMOOTH MOTION

FLUIDITÉ OPTIMISÉE



La technologie MEMC (compensation de mouvement) est adaptée pour analyser et estimer la courbe de mouvement, puis insère une image supplémentaire entre deux images, pour que l’ensemble du mouvement puisse être plus fluide. Idéal lorsque le mode Sport est activé.



MODE JEU

JOUEZ COMME UN PRO



Le Mode Jeu augmente vos chances de remporter des victoires légendaires en réduisant considérablement le retard d’affichage (input lag). Ce délai réduit est particulièrement important pour les jeux vidéos des consoles dernières générations. Il vous permet d’effectuer des actions ultra-synchronisées lorsque vous jouez à haut niveau. L’input lag sur les téléviseurs Hisense peut descendre jusqu’à 16 ms.



DOLBY ATMOS

UN SON IMMERSIF



Dolby Atmos vous transporte de l’ordinaire à l’extraordinaire avec un son à couper le souffle, remplissant votre pièce et circulant tout autour de vous. Ainsi chaque détail sonore est isolé individuellement et peut être placé et déplacé avec précision par le créateur de la bande audio. De cette façon, chaque son est plus nuancé et plus réaliste. L’immersion est garantie.



Elle sera disponible le 22 juin 2022. Le prix sera de : 989.95 euros.



