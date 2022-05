Pilotes NVIDIA GeForce Game Ready 512.95 pour Hitman 3 - Year 2.







Deux semaines après le pilote 512.77, NVIDIA publie déjà de nouveaux drivers graphiques GeForce Game Ready numérotés 512.95 et certifiés WHQL. La dernière mise à jour 512.77 ajoutait le support des titres Dolmen, Evil Dead : The Game et Vampire : The Masquerade - Swansong mais corrigeait aussi dix failles de sécurité.







Avec le pilote 512.95, il est ce coup-ci question du support du jeu My Time at Sandrock dont l'accès anticipé débutera le 26 mai 2022. NVIDIA précise que ce jeu sera compatible avec la technologie de réduction de latence Reflex. Ces nouveaux drivers ajoutent par ailleurs la prise en charge du jeu de tir Sniper Elite 5 ainsi que de la mise à jour Year 2 (Année 2) de Hitman 3 qui comprend de nouvelles cartes mais aussi et surtout le support des fonctions Deep Learning Super-Sampling (DLSS) et Ray Tracing. D'après NVIDIA, l'activation de DLSS dans Hitman 3 permet de doubler les performances avec les GPU GeForce RTX à la résolution 4K lorsque le Ray Tracing est activé.



Quelques bugs ont aussi été corrigés par ce pilote 512.95 en particulier avec le jeu GRID 2019 et avec l'application Adobe Premiere Pro.



Quelques vidéos de présentations :



- HITMAN 3 | 4K NVIDIA DLSS Reveal Trailer : Cliquez ICI.

- HITMAN 3 - Year 2 Reveal Stream : Cliquez ICI.

- My Time at Sandrock Official Announcement Trailer : Cliquez ICI.



Téléchargement



- Drivers GeForce Game Ready Driver 512.95 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



