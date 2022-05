[COMPUTEX 2022] Les cartes mères ASUS de la nouvelle génération des séries X670E/X670 présentées au Computex 2022.



Computex, Taipei - Préparez-vous au nouveau look du haut de gamme. La plateforme AM5 tant attendue d'AMD fait son apparition et ASUS ROG est prêt à partager quelques détails sur la carte mère phare de la série : la ROG Crosshair X670E Extreme. Dotée d'une connectivité PCIe 5.0 de nouvelle génération, de RAM DDR5 et d'un sous-système d'alimentation massive prêt pour l'overclocking, cette carte de nouvelle génération offre à ceux qui osent une plateforme inégalée pour leur prochaine construction. Les fonctions Q-Design d'ASUS simplifient et rationalisent le processus de construction, et une suite robuste d'outils permet aux passionnés de maximiser les performances du système. À une date ultérieure, nous aurons plus d'informations à partager sur les autres cartes mères X670 de nos familles ROG, ROG Strix, TUF Gaming, ProArt et ASUS Prime, mais pour l'instant, une chose est sûre : la ROG Crosshair X670E Extreme est destinée à devenir l'une des cartes les plus convoitées de cette génération.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Élevé à la puissance cinq



La mémoire, les disques durs solides et les cartes graphiques de la prochaine génération ont tous un point commun : le chiffre cinq. La mémoire vive DDR5 est arrivée et les composants qui exploitent la connectivité PCI Express 5.0 (PCIe) sont arrivés ou se profilent à l'horizon.



La ROG Crosshair X670E Extreme vous permet de profiter des avantages de la bande passante massive, des nouvelles vitesses fulgurantes et de l'efficacité énergétique exceptionnelle offerts par la mémoire vive DDR5 de nouvelle génération. Avec des débits de données 50 % plus rapides que ceux de la mémoire DDR4 de la génération précédente, la DDR5 ouvre la voie à de nouvelles performances. Cette carte mère dispose d'un grand nombre d'optimisations matérielles et logicielles qui permettent aux utilisateurs d'overclocker des kits performants jusqu'à leur limite absolue. La connectivité CIe 5.0 vous permet aujourd'hui de bénéficier d'une sélection complète de ports haute vitesse, et vous donnera accès aux SSD et GPU de nouvelle génération les plus rapides dès leur arrivée sur le marché. Avec des vitesses de liaison deux fois supérieures à celles de PCIe 4.0, la nouvelle norme nous fournit la bande passante nécessaire pour équiper la ROG Crosshair X670E Extreme de ports USB4® et USB 3.2 Gen 2. Comme de nombreux joueurs utilisent les ports USB en façade de leur PC pour recharger leurs appareils, la ROG Crosshair X670E Extreme offre un connecteur USB 3.2 Gen 2×2 en façade avec prise en charge de Quick Charge 4+. Veillez à associer cette carte mère à un boîtier doté d'un port USB Type-C en façade afin de bénéficier d'un accès pratique à une charge de 60W.







Deux emplacements PCIe 5.0 x16 sont prêts à accueillir les cartes graphiques d'avant-garde d'aujourd'hui et de demain. Entre ses deux emplacements embarqués et les trois emplacements supplémentaires mis à disposition par la carte ROG PCIe 5.0 M.2 et la carte ROG GEN-Z.2, le ROG Crosshair X670E Extreme offre cinq emplacements M.2 au total. Quatre prennent en charge le mode PCIe 5.0 x4. Les dissipateurs thermiques de tous les emplacements, y compris ceux des cartes additionnelles, garantissent que vous bénéficiez de toutes les performances de vos disques durs sans être bridé. Six ports SATA 6Gbps vous permettent d'établir une matrice de stockage encore plus grande pour ne jamais avoir à rationner votre bibliothèque de jeux.







La supériorité du jeu personnifiée



Avec ses lignes angulaires, ses accents de LED RVB vifs et ses tons noirs sombres, la carte mère ROG Crosshair X670E Extreme aime occuper le devant de la scène. Pour des options de personnalisation inégalées, cette carte est dotée de l'écran AniMe Matrix™, un ensemble de LED pouvant présenter des animations personnalisées de style rétro. Un éclairage sous-jacent vibrant s'écoule du bord droit de la carte. Un connecteur AURA RGB, un connecteur adressable Gen 2, et un connecteur ARGB Gen 2 à six broches qui supporte deux connecteurs ARGB Gen 2 supplémentaires vous permettent de connecter des bandes de LED RGB pour votre boîtier - et de synchroniser facilement le tout avec votre équipement Aura Sync compatible.



Les éléments visuels frappants du ROG Crosshair X670E Extreme sont toujours au service de votre désir de performances débridées. Les grands dissipateurs thermiques situés au-dessus des circuits VRM, du chipset et des emplacements M.2 intégrés offrent une puissance de refroidissement considérable et une beauté symétrique. Des graphiques multicouches ornent la surface du large couvercle du dissipateur thermique de l'emplacement M.2 principal. Le couvercle d'E/S en aluminium intégré facilite le refroidissement des circuits, simplifie votre processus de construction et est très esthétique.







Refroidissement sérieux, performances sérieuses



Une solution d'alimentation robuste donne à la ROG Crosshair X670E Extreme un potentiel presque illimité pour faire passer votre CPU AMD Ryzen de nouvelle génération au niveau supérieur. Avec ses 20+2 étages d'alimentation en équipe d'une puissance nominale de 110 A, cette carte mère EATX est prête à fournir des quantités importantes de puissance stable à votre CPU. Les connecteurs d'alimentation ProCool II offrent un meilleur contact avec les fiches du bloc d'alimentation, une meilleure dissipation de la chaleur et une plus grande fiabilité par rapport au matériel courant. Les selfs en alliage MicroFine et les condensateurs métalliques noirs 10K de première qualité fournissent au processeur la puissance la plus régulière possible, même sous les charges les plus élevées.



Les processeurs d'aujourd'hui tirent parti de la puissance disponible et de la marge thermique pour vous offrir les meilleures performances à tout moment. Le refroidissement n'est donc pas qu'une question de confort : un refroidissement complet vous permet d'obtenir les performances durables que vous exigez. Le ROG Crosshair X670E Extreme vous offre une suite complète d'options pour configurer la solution de refroidissement de vos rêves. Six connecteurs pour les ventilateurs du châssis et du radiateur vous permettent d'établir et de contrôler le flux d'air du système. Vous envisagez de déployer une solution de refroidissement liquide personnalisée ? Une multitude de connecteurs pour les pompes et les débits vous permettent de contrôler totalement le liquide de refroidissement qui circule dans votre machine.







Les fonctions innovantes de Q-Design simplifient votre processus de construction



Construire et personnaliser un PC de jeu haut de gamme n'a jamais été aussi facile. Pour vous assurer que votre processus de construction est aussi simple que possible, le ROG Crosshair X670E Extreme est doté de nos innovations Q-Design exclusives, notamment le bouton Q-Release PCIe. Les cartes graphiques d'aujourd'hui sont souvent dotées de solutions de refroidissement et de plaques arrière robustes. C'est excellent pour les performances, mais cela peut empêcher de libérer le loquet de libération PCIe. Notre bouton Q-Release pour fente PCIe vous permet de libérer votre carte graphique de la fente d'une seule pression, sans avoir à tâtonner ou à utiliser vos petits doigts.



De même, les emplacements DIMM traditionnels nécessitent de verrouiller les deux côtés de la carte mémoire, et il n'était pas toujours facile pour ceux d'entre nous qui ont de gros doigts de déverrouiller le loquet le plus proche de la carte graphique. C'est pourquoi nous avons mis en place notre nouvelle conception de verrouillage Q-DIMM à face unique. Grâce à cette disposition, vous n'aurez pas à vous soucier d'un loquet qui pourrait être trop proche de votre carte graphique. Un seul loquet sur le côté le plus facile d'accès de l'emplacement DIMM est tout ce qu'il faut pour maintenir votre carte mémoire fermement en place. L'installation de votre RAM avec la carte mère ROG Crosshair X670E Extreme - et sa mise à niveau ultérieure - est beaucoup plus facile.



Nous avons même simplifié le processus d'installation d'un disque M.2. Notre Q-Latch M.2 vous offre la tranquillité d'esprit de ne plus jamais avoir à manipuler une autre vis M.2 minuscule et facile à perdre. Désormais, vous pouvez fixer ou desserrer un disque M.2 du bout des doigts.







Même avec toutes ces fonctionnalités qui simplifient la construction de PC, des problèmes peuvent toujours survenir pendant le processus de construction. Le ROG Crosshair X670E Extreme vous apporte la tranquillité d'esprit grâce à des fonctions qui facilitent le diagnostic de la situation. La matrice de diagnostic ASUS Q-LED vous donne une référence rapide et facile si votre système rencontre une erreur critique pendant son autotest de mise sous tension. Quatre LED sur la carte mère, clairement identifiées pour le CPU, la RAM, la carte graphique ou le périphérique de démarrage, s'allument pour vous indiquer exactement quel composant a rencontré une erreur. En outre, l'affichage LED Q-Code vous fournit un code à deux chiffres qui indique la cause la plus probable d'une erreur, comme point de départ pour le dépannage.



Un réseau sans entrave



De nos jours, de nombreux joueurs ne font pas confiance à leur réseau sans fil pour les mener à la victoire. Les bandes de 5,0 GHz et de 2,4 GHz que la plupart de nos appareils utilisent pour se connecter à Internet sont de plus en plus encombrées par les smartphones, les ordinateurs portables et les appareils domestiques intelligents qui se disputent le signal, en particulier dans des endroits comme les condos et les appartements où plusieurs réseaux domestiques peuvent se chevaucher. Heureusement, il y a une solution en vue dans certaines régions : Wi-Fi 6E.



Comme toujours, de plus amples informations sur les cartes mères ASUS seront disponibles sur ASUS.com à l'approche de leur sortie.



