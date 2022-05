[COMPUTEX 2022] L'ordinateur portable GIGABYTE AERO 4K HDR CREATOR remporte le prix BC Award.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, la première marque mondiale d'ordinateurs personnels, qui publie aujourd'hui la bonne nouvelle. L'ordinateur portable AERO 17 Creator a remporté le Best Choice Award 2022 - Category Award, qui est considéré comme un indicateur d'approvisionnement global par les acheteurs internationaux. "Ce produit est le dernier ordinateur portable de GIGABYTE conçu spécialement pour les créateurs professionnels. En termes de spécifications matérielles, de conception de la lunette sans limites sur 4 côtés, de technologie d'affichage et de conception du produit, il se distingue de la génération précédente et des produits concurrents des autres sociétés. Nous pensons que l'AERO 17 est l'étalon-or des ordinateurs portables pour créateurs" par le comité d'évaluation du Best Choice Award.







GIGABYTE a ciblé le marché des créateurs professionnels, en se positionnant de manière unique : hautes performances et expériences visuelles de premier ordre. La mission de la série d'ordinateurs portables GIGABYTE AERO est "La créativité commence ici". Nous avons répondu aux besoins et aux attentes des créateurs, qui souhaitent personnaliser et modifier leurs ordinateurs portables. Cette année, le produit de la série GIGABYTE AERO aspire à être un chef-d'œuvre visionnaire, inaugurant l'ère des ordinateurs portables de 17 pouces pour créateurs, avec l'introduction des technologies d'affichage miniLED 4K, ainsi qu'une évolution du design du produit. Enraciné dans l'humanité et retournant à la nature, son apparence a l'esthétique pure du châssis intégralement formé, conçu par la technologie CNC : une performance de base puissante accompagnée d'un design minimaliste.



Pour les créateurs qui passent d'innombrables heures sur leur ordinateur portable, la qualité de l'écran est un facteur majeur de confort pour les longues sessions de travail. GIGABYTE propose un gigantesque design ultra-fin à 4 côtés, sans cadre, avec un espace colorimétrique plus large et une certification VESA DisplayHDR 1000 à haut contraste, offrant un festin pour les yeux, réaliste et époustouflant, redéfinissant la puissance des ordinateurs portables Creator et plaçant GIGABYTE au sommet de ses performances visuelles. Les ordinateurs portables GIGABYTE AERO Creator ont offert des merveilles infinies aux créateurs, les plongeant dans leur voyage créatif. En outre, l'ordinateur portable AERO 17 Creator, alimenté par le processeur Intel de 12e génération, a remporté de nombreuses récompenses internationales comme le Red Dot Product Design Award 2022 et est devenu viral dans la communauté des designers professionnels.



