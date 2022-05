[COMPUTEX 2022] La carte graphique SUPRIM de MSI remporte le prix Best Choice Award de COMPUTEX 2022.



Nous avons le plaisir d'annoncer que la carte graphique MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G, notre carte graphique phare emblématique, remporte les " Category Awards " parmi les Best Choice de COMPUTEX 2022. COMPUTEX 2022 est le principal salon mondial des TIC et de l'IdO qui se déroule depuis quatre décennies et rassemble des marques établies et des startups du secteur des TIC et de l'informatique. Le salon professionnel démarre physiquement et virtuellement aujourd'hui le 24 mai.



La MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G est armé de la GeForce RTX 3090 Ti, construite pour des performances ultimes associées à une excellente technologie de refroidissement. En tête de liste, la conception thermique exclusive TRI FROZR 2 qui prend en charge la consommation d'énergie de la GeForce RTX 3090 Ti. Le ventilateur TORX 4.0 comporte des paires de pales reliées entre elles pour concentrer le flux d'air dans le dissipateur. Une grande plaque de base en cuivre et une plaque arrière à finition mate assurent une meilleure dissipation de la chaleur pour la VRAM et un refroidissement passif grâce à des coussinets thermiques. Un arsenal de couleurs avec RGB Mystic Light et des options d'éclairage dynamique personnalisables illuminent les perspectives de la carte. Avec le Dual BIOS, les utilisateurs peuvent rapidement opter pour un faible niveau de bruit ou des performances supplémentaires d'une simple pression sur un bouton.



Le meilleur choix pour les passionnés et les créateurs de sport électronique







La carte MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G est le haut de gamme pour les passionnés d'esport et les professionnels de la création. Avec une excellente conception thermique et des fonctions avancées telles que le ray tracing et NVIDIA DLSS, les joueurs bénéficient de visuels plus réalistes et immersifs, d'une meilleure qualité d'image et d'une augmentation du nombre d'images. Pour les créateurs professionnels, la carte assure également la stabilité lors de l'exécution de logiciels exigeants et complexes. Prenez le contrôle total de la carte graphique MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G et allez changer le jeu !



