[COMPUTEX 2022] MSI dévoile sa nouvelle gamme de produits au salon COMPUTEX 2022 en ligne.



Le coup d'envoi de COMPUTEX 2022 sera donné à partir du 24 mai. En plus de l'exposition physique, les hôtes organisent simultanément 2 expositions en ligne : COMPUTEX DigitalGo et COMPUTEX CYBERWORLD. Cette année, la plus grande exposition technologique de Taïwan s'articulera autour de six thèmes principaux : L'accélération de l'intelligence, la X-expérience connectée, la résilience numérique, l'informatique innovante, le développement durable et les innovations et startups.



MSI, est prêt à montrer ses muscles lors de l'événement technologique. "Nous sommes fiers d'annoncer le Titan GT77, double vainqueur du COMPUTEX 2022 Best Choice Golden Award et du red dot 2022, ainsi que d'autres produits primés qui témoignent de l'innovation continue et de la domination de MSI dans le domaine des jeux, de la création de contenu et des gammes de produits professionnels et de productivité à l'échelle mondiale ", déclare Sam Chern, vice-président du marketing de MSI.



Après l'événement technologique des stars, MSI lancera un événement virtuel : MSIology : Ahead of the Curve, qui présentera les derniers ordinateurs portables Gaming et Creator dotés du CPU Intel HX de 12e génération, le 7 juin à 01h00, heure de Taipei. Conçue pour les joueurs et les créateurs, la nouvelle série présente des performances sans compromis et plus encore. Restez à l'écoute !



Voici un aperçu des produits attrayants proposés par MSI :



Ordinateur portable Titan GT77







Lauréat du 2022 COMPUTEX Best Choice Golden Award et du red dot, le produit phare Titan GT77 est un remplacement parfait de l'ordinateur de jeu qui fait vraiment honneur à son nom. Le retour triomphal du Titan GT77 permet d'atteindre un niveau supérieur de performance, de refroidissement et de caractéristiques étonnantes.



Ordinateur de jeu MAG Trident S 5M







Le MAG Trident S 5M est un ordinateur de bureau dédié aux jeux en ligne et mobiles. Contrairement aux ordinateurs de bureau traditionnels, le MAG Trident S 5M est le choix idéal pour une configuration de jeu dans un salon. Tout ce que les joueurs ont à faire, c'est d'activer le MSI App Player via le logiciel Game Stadium de MSI, et vous êtes prêt à vous asseoir sur votre canapé et à profiter de vos jeux préférés avec votre seule manette.



Le MAG Trident S 5M est équipé d'un puissant APU AMD Ryzen 7 et de sa technologie FidelityFX Super Resolution, qui permet de multiplier par 2,4 le nombre d'images dans un format compact et élégant de 2,6 litres. De plus, la carte mère est dotée de deux ensembles de logements SSD PCIe Gen 3 et d'un logement pour disque dur de 2,5 pouces, ce qui permet aux joueurs de stocker davantage de jeux et de fichiers.



Moniteur moderne de la série MD272



La série Modern MD272, qui a remporté le Best Choice Award 2022 et le Red Dot Design Award 2021, permet à tous les utilisateurs de bénéficier de soins oculaires et d'un environnement ergonomique. Avec la technologie Less Blue Light PRO et Anti-flicker, ce moniteur protège vos yeux tout en conservant des couleurs éclatantes.



Avec des conceptions conviviales telles qu'un support réglable sur 4 niveaux, une conception sans outils, un écran Type-C et une alimentation de 65 W, deux haut-parleurs et l'application Productivity Intelligence (P.I.) de MSI qui prend en charge le commutateur KVM, le Modern MD272 s'est avéré être un moniteur professionnel acclamé par la critique.



Modern AM242 All-in-One PC







Dotés du logiciel MSI Cloud Center, les PC AIO de la série AM242 vous offrent un nuage privé et vous aident à sauvegarder vos fichiers entre les appareils mobiles Android et IOS et cette série de PC AIO. Il suffit d'un clic pour que le MSI Cloud Center sauvegarde automatiquement toutes vos photos et vidéos dans l'espace désigné au sein d'un environnement intranet sécurisé.



Parmi les autres spécifications, citons les technologies de protection des yeux, la webcam FHD intégrée et le support ergonomique avec un panneau IPS pour une expérience visuelle améliorée. Le PC AIO de la série AM242 est conçu dans un souci d'efficacité et de productivité.



Carte graphique GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G



Basées sur la GeForce RTX 3090 Ti, les cartes SUPRIM sont conçues pour la performance, l'efficacité et le prestige. Refroidies par le système TRI FROZR 2S de MSI, la chaleur est efficacement dissipée des composants critiques de la carte grâce à TORX FAN 4.0, jusqu'à 8 Core Pipes, des ailettes Airflow Control et une plaque de base en cuivre.



Carte graphique GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO 24G



La dernière itération de la série emblématique GAMING de MSI affiche une fois de plus des performances, une efficacité silencieuse et une esthétique que les joueurs acharnés ont reconnues et auxquelles ils font confiance. Elle met en avant l'excellent système de refroidissement TRI FROZR 2, qui permet de dompter la consommation d'énergie de la bête GeForce RTX 3090 Ti. En plus de cela, le design TORX Fan 4.0 avec des paires de pales de ventilateur liées entre elles par un anneau extérieur qui concentre le flux d'air dans le TRI FROZR 2.



Clavier gaming VIGOR GK71 SONIC







Le VIGOR GK71 SONIC est un clavier destiné aux esports, qui utilise les commutateurs mécaniques linéaires les plus légers au monde, MSI SONIC RED, développés conjointement par MSI et le fabricant de commutateurs professionnels Kailh. Avec une force d'actionnement de 35 gf et une sensation de douceur linéaire à chaque frappe, les commutateurs exclusifs de MSI offrent des réponses transparentes et instantanées qui réduisent la fatigue des doigts, apportent plus de confort et améliorent l'ergonomie de votre posture pendant les sessions de jeu.



SSD SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 2 To PLAY



Doté d'une mémoire flash 3D NAND haute densité de qualité supérieure et conforme à la norme PCIe 4.0, le SSD SPATIUM M480 2 To PLAY est capable de fournir une vitesse de lecture allant jusqu'à 7000 Mo/s. Grâce à son dissipateur thermique en aluminium à double finition, il est également idéal pour stocker les jeux PS5 sur votre console.



RadiX AXE6600 WiFi 6E TRI-BAND GAMING ROUTER







Le routeur RadiX AXE6600 WiFi 6E tri-bande pour gamers est doté de la dernière technologie WiFi pour gérer de nombreux appareils WiFi gourmands en bande passante dans une variété d'environnements domestiques. Les 7 canaux à haut débit sur une bande de fréquence à faible interférence assurent des performances réseau incroyables avec une faible latence pour tous les appareils connectés, y compris les loisirs domestiques AR/VR de nouvelle génération.



TECHPOWERUP