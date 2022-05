Pioneer DJ enrichit sa gamme d'enceintes ’’DM SERIES’’ et dévoile ses nouvelles créations

Pioneer DJ présente ses nouvelles enceintes de bureau en version de 4 ou 5 pouces, disponibles également en option Bluetooth®. Polyvalentes, faciles à utiliser, parfaites pour le DJing, la production et pour tous les amateurs de musique ou de jeux vidéos.



Avec un design élégant et des finitions impeccables, les enceintes Pioneer DJ DM-40D (4 pouces) & DM-50D (5 pouces) offrent une qualité sonore ultime : un son de basse équilibré et percutant et des aigus à la clarté améliorée. Intelligentes, un interrupteur permet passer du mode DJ au mode Production : les paramètres s'ajustent alors automatiquement pour créer le meilleur son pour chaque usage ou application.





Vivez pleinement votre musique avec les nouvelles enceintes polyvalentes Bluetooth® en versions 4’’ DM-40D & 5 ‘’ DM-50D #EasyToUse



● Inspirées des gammes professionnelles, elles offrent un son puissant et pur

● Polyvalentes, elles ont été pensées pour de multiples usages domestiques



"Easy to use", les enceintes de la gamme DM peuvent être connectées à toute installation DJ, home studio, système HIFI, ordinateur ou tablette grâce à ses entrées RCA et mini-jack ou leur nouvelle entrée TRS. Les modèles Bluetooth® vous permettent de coupler vos appareils mobiles pour une écoute sans fil de haute qualité. Pratique, le bouton de volume et la prise casque sont placés sur le devant de l’appareil, pour des branchements faciles et un contrôle rapide du volume.



Enfin, le choix de modèle noir ou blanc permet d’opter pour le coloris pour s’intégrer au style de toute installation et s’adapter à chaque intérieur.



DM-40D / Enceintes 4 pouces / DM-40D (noir), DM-40D-W (blanc) / 149 € TTC la paire

DM-40D-BT / Enceintes 4 pouces Bluetooth® / DM-40D-BT (noir), DM-40D-BT-W (blanc) / 199 € TTC la paire

DM-50D / Enceintes 5 pouces / DM-50D (noir), DM-50D-W (blanc) / 239 € TTC la paire

DM-50D-BT / Enceintes 5 pouces Bluetooth® / DM-50D-BT (noir), DM-50D-BT-W (blanc) / 269 € TTC la paire





Les créations Pioneer DJ et l’art du mix pour tous



Pioneer DJ est le leader incontesté du deejaying international. De Paris à Miami, en passant par Londres, New York ou Tokyo, Pioneer DJ équipe les festivals et les clubs les plus prestigieux de la planète depuis plus de 25 ans. Ainsi, de Carl Cox à Laurent Garnier, de David Guetta à Martin Garrix, tous les DJs stars évoluent de scènes en scènes aux commandes des fameuses consoles.



Inspirées des gammes professionnelles, les créations de Pioneer DJ développées pour le grand public offrent des possibilités sans limites pour s’initier à l’art du mix et une liberté créative ultra performante pour se perfectionner. Avec un savoir-faire unique, des fonctionnalités inédites et une qualité sans précédent, les contrôleurs, les casques et les enceintes créés par Pioneer DJ s'adaptent à tous les budgets pour offrir une expérience ultime à tous les amateurs de DJing et de musique en général.





À propos de Pioneer DJ



Pioneer DJ est le leader du marché dans la conception & la production d’équipements et de logiciels innovants dédiés à l’univers du deejaying. Pioneer DJ travaille, depuis ses débuts, en étroite collaboration avec les plus grands DJ de la planète et les clubs du monde entier, pour offrir des produits avant-gardistes qui inspirent et façonnent la communauté du clubbing international. Dernièrement, Pioneer DJ a lancé sa première gamme d’instruments de musique pour la production et les performances live.



