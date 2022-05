[COMPUTEX 2022] MSI annonce les cartes mères X670 & X670E pour AMD Zen 4 Ryzen 7000.

MSI annonce les cartes mères X670 & X670E pour AMD Zen 4 Ryzen 7000.



Comme le Computex 2022 est en grande partie un événement en ligne, MSI a annoncé ses prochaines cartes AMD X670 et X670E peu après la keynote d'AMD plus tôt dans la journée. Bien que le communiqué de presse officiel ne soit pas entré dans trop de détails, VideoCardz a mis la main sur des informations plus détaillées de la part de MSI, qui apportent également quelques précisions supplémentaires sur la plateforme dans son ensemble. La diapositive la plus intéressante est celle qui indique que les CPU AM5 ont 28 voies PCIe 5.0, plutôt que les 24 voies PCIe mentionnées par AMD dans sa présentation. Cela a du sens si l'on considère que certaines cartes X670/E ont plusieurs emplacements PCIe 5.0 M.2 pour les disques NVMe. Les cartes X670E Godlike et X670E Ace de MSI disposent même de trois emplacements PCIe 5.0 x16, bien qu'il soit probable qu'il s'agisse d'une configuration x8/x8/x4, car ces cartes ne disposent que d'un seul emplacement PCIe 5.0 M.2. La même diapositive mentionne également que tous les processeurs basés sur Raphael auront un support pour HDMI 2.1 ainsi que DisplayPort 2.0, qui fonctionnera également sur USB Type-C Alt Mode. Il est intéressant de noter que tous les processeurs AM5 ne prendront pas en charge le DisplayPort 2.0, d'après une note de bas de page de MSI.







Parmi les autres informations intéressantes, citons la taille minimale de 32 Mo pour la puce CMOS, ce qui, espérons-le, signifie que nous ne verrons pas se répéter le problème de la plateforme AM4, où AMD manquait d'espace pour l'AGESA, ce qui a conduit à de multiples versions UEFI en fonction du CPU utilisé avec la carte. En ce qui concerne les caractéristiques spécifiques de MSI, au moins les modèles haut de gamme auront des PCB de huit à dix couches et MSI offrira jusqu'à 24+2 phases d'alimentation avec des dissipateurs thermiques améliorés. MSI promet également un support USB PD de 60 W pour le connecteur USB-C frontal. Tout comme ASUS, MSI proposera également une carte d'extension pour plus de disques M.2 NVMe. MSI l'appelle Xpander-Z Gen5 Dual. Une caractéristique commune aux quatre cartes est qu'elles seront dotées du module WiFi 6E RZ616 d'AMD, qui est techniquement une solution MediaTek.











En regardant de plus près les quatre cartes, les deux modèles MEG seront livrés avec trois emplacements PCIe 5.0 x16 comme mentionné ci-dessus, mais seulement un emplacement PCIe 5.0 M.2 embarqué, à côté de trois emplacements PCIe 4.0 M.2. Les deux cartes seront livrées avec Xpander-Z, qui gère deux autres lecteurs PCIe 5.0 M.2. Ces deux cartes disposeront également d'un contrôleur Ethernet Marvell AQC113 de 10 Gbps. La X670E Godlike ne disposera apparemment d'aucune interface d'affichage, bien qu'elle soit dotée de trois ports USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) USB-C et de huit autres ports USB 3.2 Gen 2, dont l'un est USB-C. Le MEG X670 ACE, quant à lui, offre un port DP 2.0 via un port USB-C et gagne un port USB 3.2 Gen 2 par rapport au Godlike.







La X670E Carbon WiFi semble être le choix le plus judicieux, car elle dispose de deux emplacements PCIe 5.0 x16, d'un emplacement PCIe x4 x16 et de quatre emplacements M.2, deux PCIe 5.0 et deux PCIe 4.0. Il est dommage que MSI n'ait retenu qu'un port USB 3.2 2x2 (20 Gbps), mais il y a au moins deux autres ports USB-C sur la carte, bien que plus lents à 10 Gbps. La Carbon dispose d'une sortie HDMI 2.1, d'une sortie d'affichage DP 1.4, ainsi que de la prise en charge de DP 2.0 via un port USB-C. Enfin, le Pro X670-P ne dispose d'aucun emplacement PCIe 5.0 x16 et doit se contenter de trois emplacements PCIe 4.0 x16. Il dispose même d'un emplacement PCIe 3.0 x1. Le Pro a au moins un emplacement PCIe 5.0 M.2, ainsi que trois emplacements PCIe 4.0 M.2. Il possède la même configuration de sortie d'écran que le Carbon.











Communiqué de presse de MSI



MSI a annoncé aujourd'hui l'arrivée des nouvelles MEG X670E GODLIKE, MEG X670E ACE, MPG X670E CARBON WIFI et PRO X670-P WIFI dans la toute nouvelle gamme de cartes mères AMD X670. Ces nouvelles cartes mères X670 prennent en charge les prochains processeurs AMD Ryzen 7000 Series. Nous nous assurons toujours que notre objectif est d'apporter à chaque nouveau produit le plus excitant possible, surtout avec les nouveaux processeurs et la nouvelle plateforme AMD. En tant que marque de cartes mères leader dans le monde, MSI ne veut offrir que de l'enthousiasme. Intégrant les toutes dernières technologies et regorgeant de fonctionnalités, MSI est prêt à passer à la nouvelle génération. Laissez-nous vous présenter nos toutes nouvelles cartes mères X670.



Les processeurs AMD Ryzen 7000 Series sont les premiers à utiliser le processus FinFET 5 nm de TSMC et à introduire une toute nouvelle plateforme et un nouveau socket AMD. Les processeurs AMD Ryzen 7000 Series apportent de nouvelles fonctionnalités telles que PCIe 5.0, le support de la mémoire DDR5 et bien plus encore ! Le chipset X670 est divisé en deux segments - X670 Extreme et X670. Le X670E prend en charge la norme PCIe 5.0 à la fois par l'emplacement PCIe et l'emplacement M.2, tandis que les cartes mères X670 prennent en charge la norme PCIe 5.0 exclusivement par l'emplacement M.2. En plus de la prise en charge de PCIe 5.0 et de DDR5, toutes les spécifications des cartes mères MSI X670E et X670 ont été mises à jour, y compris l'USB Type-C arrière qui prend désormais en charge la sortie DisplayPort 2.0. En outre, l'USB 3.2 Gen 2x2 Type-C situé à l'avant des cartes mères MEG prend en charge la fonction Power Delivery de 60 W. La conception du VRM a également été améliorée avec jusqu'à 24+2 phases d'alimentation avec 105 A Smart Power Stage.



Adoptant le tout nouveau concept ID, les cartes mères des séries Gaming et PRO représentent toutes deux son identité. Pour synchroniser l'aspect esthétique et s'accorder parfaitement avec les différentes lignes de produits, notamment avec les composants DIY, l'identité du produit est prête sur la carte mère X670. La carte mère X670E Gaming est dotée de fonctionnalités soignées qui facilitent l'amélioration de votre carte mère. MSI dispose d'un tableau de bord M-Vision exclusif qui permet une personnalisation étonnante d'une simple pression du doigt pour voir plus en détail l'aspect visuel de l'état de votre carte mère. Les cartes mères X670E sont dotées de quelques nouvelles fonctionnalités, comme le Shield Frozr M.2 sans vis, ainsi que le Shield Frozr M.2 en attente de brevet, avec un design magnétique pour faciliter la mise à niveau ou l'installation de SSD M.2. De même qu'un bouton intelligent dans le panneau arrière I/O pour une personnalisation encore plus poussée, permettant d'accéder au démarrage sécurisé, d'allumer ou d'éteindre toutes les LED RVB ou d'activer le ventilateur Turbo. Toutes les cartes mères MSI X670 prendront en charge les dispositifs ARGB Gen2, les fanatiques du RVB auront plus d'options pour faire briller encore plus leur tout nouveau PC.







Notre série MEG a plus de caractéristiques que jamais sur nos cartes mères MEG X670E GODLIKE et MEG X670E ACE. La série MEG adopte la taille de PCB E-ATX et possède jusqu'à 24+2 phases VRM avec 105 A Smart Power Stage. Ils sont refroidis par un dissipateur à ailettes empilées ainsi que par un caloduc pour dissiper efficacement la chaleur tout en maintenant des performances de pointe. Il y a également une plaque de base MOSFET pour une meilleure dissipation de la chaleur pour le VRM tandis que la plaque arrière en métal est là pour aider à protéger le PCB ainsi que pour maintenir la rigidité de la carte. Les cartes mères de la série MEG sont équipées de 4 emplacements M.2 intégrés, dont 1 emplacement M.2 PCIe 5.0 x4, et d'une carte d'extension M.2 XPANDER-Z GEN5 DUAL dans la boîte pour 2 emplacements M.2 PCIe 5.0 x4 supplémentaires pour une expérience ultime.







La série MPG bénéficie d'améliorations extraordinaires pour la nouvelle plateforme AMD. Avec l'utilisation du schéma de couleur noir carbone, la MPG X670E CARBON WIFI est plus stable qu'auparavant. Cette carte mère dispose de 2 emplacements PCIe 5.0 x16 et de 4 emplacements M.2 qui sont répartis en 2 M.2 PCIe 5.0 x4 et 2 PCIe 5.0 x4. Il est doté de 18+2 phases de puissance VRM de 90 A et est refroidi par un dissipateur thermique de conception étendue. Avec les dernières spécifications, vous serez certainement satisfait de la finition esthétique unique du dissipateur du chipset au dissipateur VRM du MPG X670E CARBON WIFI.







La série PRO est peut-être la plus populaire auprès des entreprises et des créateurs. Avec le système d'alimentation Duet Rail 14+2 Phases et les doubles connecteurs d'alimentation CPU 8 broches, le PRO X670-P WIFI s'attaque à n'importe quelle tâche avec facilité. La série PRO est équipée d'un emplacement M.2 PCIe 5.0 x4, d'un réseau local 2.5G et d'une solution Wi-Fi 6E, ce qui permet d'accélérer votre travail en toute simplicité. Le design linéaire s'accorde parfaitement avec votre bureau ou votre studio pour un look plus unifié.



Voici les fiches techniques :











Vous voulez en voir plus ? MSI lancera bientôt les cartes mères X670E et X670 à l'automne 2022. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur msi.com.



