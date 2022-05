Kingston Digital dévoile un SSD externe à écran tactile et à cryptage matériel pour la protection des données.



Kingston Digital Europe Co LLP, filiale de Kingston Technology Company, Inc. spécialisée dans les mémoires vives et les solutions technologiques, annonce la sortie du tout dernier né de sa gamme de produits cryptés, le SSD externe IronKey Vault Privacy 80 (VP80ES). Il s'agit du tout premier SSD externe novateur de Kingston, fonctionnant indépendamment du système d'exploitation, avec écran tactile et cryptage matériel pour la protection des données.







L'utilisation de l'IronKey VP80ES est aussi naturelle que celle d'un smartphone, grâce à de simples transferts de fichiers par drag & drop. Doté d'un écran tactile couleur intuitif et certifié FIPS 197 avec un cryptage XTS-AES 256 bits, le VP80ES est conçu pour protéger les données tout en étant simple et intuitif. Ce périphérique est idéal pour se prémunir des attaques de type Brute Force et BadUSB grâce à un micrologiciel signé numériquement pour des utilisateurs allant des petites et moyennes entreprises (PME) aux créateurs de contenu. Ses dispositifs de sécurité de niveau militaire lui assurent également une nette supériorité par rapport à Internet et au Cloud en ce qui concerne la protection des données importantes de l'entreprise, des documents, des images et des vidéos haute résolution.



Outre sa facilité d'utilisation et son cryptage informatique, le VP80ES offre des fonctionnalités supplémentaires pour la protection des données, comme l'option multi-mots de passe (Admin/Utilisateur) avec des modes PIN/Passphrase et des règles de mot de passe configurables. Grâce à l'option Administrateur, il est possible de choisir entre les modes PIN numérique et Passphrase, de définir des règles de mot de passe configurables ou d'activer des options de sécurité étendues comme le nombre maximal de tentatives de mot de passe partagé, la longueur minimale du mot de passe entre 6 et 64 caractères, les règles de mot de passe alphanumérique, le délai d'attente automatique pour verrouiller le disque, la disposition aléatoire de l'écran tactile et Secure-Erase pour garantir une protection maximale des fichiers importants. De plus, le mot de passe Administrateur peut être utilisé pour restaurer les données et l'accès en cas d'oubli du mot de passe Utilisateur. Et pour encore plus de sécurité, la protection contre les attaques de type Brute Force du VP80ES cryptera automatiquement, par défaut, le disque si les mots de passe Administrateur et Utilisateur sont saisis incorrectement 15 fois de suite1.



Il ne faut pas non plus avoir peur d'oublier son mot de passe : grâce au caractère "espace", il est plus facile de se souvenir d'une passphrase comme une liste de mots, une citation mémorable ou les paroles d'une chanson préférée. Cependant, le code PIN peut aussi être utilisé pour déverrouiller le VP80ES, exactement comme sur un appareil mobile. De plus, afin de réduire le nombre de tentatives de connexion infructueuses et la contrariété qu’elles entraînent, le bouton "œil" permet d'afficher le mot de passe tel qu'il a été saisi. Enfin, le VP80ES est équipé d'une housse de protection en néoprène et de deux câbles adaptateurs USB 3.2 Gen 1 pour se connecter facilement aux ordinateurs et autres appareils prenant en charge l'USB Type-C2 ou Type-A, ce qui en fait le compagnon idéal pour une productivité mobile et pratique dès lors les données et le contenu doivent être protégés lors de déplacements.



« Étant donné que de plus en plus de personnes continuent de travailler à domicile et donc loin des pare-feux de l'entreprise, Kingston propose aux petites et moyennes entreprises solutions de sécurité de niveau militaire plus performantes et pratiques, en complément de nos clés USB cryptées existantes», déclare Oscar Escayola Kaloudis, Flash Business Manager EMEA chez Kingston. « Le IronKey Vault Privacy 80ES correspond exactement à ce besoin. Entre l'écran tactile couleur, la multitude de fonctions de sécurité et son petit format, les utilisateurs peuvent véritablement contrôler leurs données eux-mêmes. »



Le SSD externe IronKey Vault Privacy 80 de Kingston est disponible dans les capacités de 480 Go, 960 Go et 1 920 Go. Il bénéficie d'une garantie limitée de trois ans, d'une assistance technique gratuite et de la fiabilité légendaire de Kingston.



Caractéristiques et spécificités du SSD externe Kingston IronKey Vault Privacy 80 :



- Sauvegarde des données importantes grâce au cryptage XTS-AES 256 bits certifié FIPS 197 : Protections intégrées contre les attaques BadUSB et Brute Force ainsi qu'un microprocesseur sécurisé certifié Critères Communs EAL5+3

- Écran tactile intuitif inédit : La protection des données est facile grâce à l'écran tactile couleur intuitif et ergonomique.

- Activation de l'option multi-mots de passe (Admin/Utilisateur) avec les modes PIN/Passphrase : Option multi-mots de passe pour la récupération des données avec accès Admin.

- Règles de mot de passe configurables : Gestion du nombre de tentatives de mot de passe, de la longueur minimale du mot de passe allant de 6 à 64 caractères, et des règles de mot de passe numérique ou alphabétique.

- Options de sécurité étendues : Délai d'attente automatique réglable pour verrouiller le disque, rendre aléatoire la disposition de l'écran tactile et effacer en toute sécurité le disque pour effacer tous les mots de passe et la clé de cryptage.

- Double réglage du mode lecture seule (protection contre l'écriture) : Protection contre les risques liés à la cybersécurité des systèmes compromis grâce à deux niveaux de protection en lecture seule.



- Interface : USB 3.2 Gen 1,

- Connecteur : Type-C,

- Également inclus : Étui de voyage en néoprène, câble C-à-C USB 3.2 Gen 1, câble C-à-A USB 3.2 Gen 1,

- Capacités : 480 Go, 960 Go, 1 920 Go,

- Vitesse : Jusqu'à 250 Mo/s en lecture, 250 Mo/s en écriture,

- Dimensions : 122,5 mm x 84,2 mm x 18,5 mm,

- Température en fonctionnement : 0°C à 45°C,

- Température de stockage : -20°C à 60°C,

- Compatibilité : USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2 Gen 1,

- Garantie/Support : Garantie limitée à 3 ans,

- Compatible avec : Indépendant de tout système d'exploitation, Microsoft Windows, MacOs, Linux, Chrome OS ou tout système prenant en charge un périphérique de stockage massif USB.



Pour plus d'informations :



