Gigabyte Project Stealth cache tous les câbles à l'intérieur du châssis.



Gigabyte et Maingear ont collaboré pour aider les utilisateurs de PC à construire un boîtier avec des fils et des connecteurs moins visibles. Parallèlement aux PC de jeu personnalisés Stealth, ils lancent un kit de montage baptisé Project Stealth.











Il s'agit d'un dispositif spécialisé qui permet de placer tous les câbles qui gênent le montage du PC à l'arrière du boîtier, ce qui améliore la circulation de l'air et la commodité de l'installation tout en rendant l'intérieur du PC plus beau. La carte mère est une spécification personnalisée "Z690 AORUS ELITE STEALTH" avec un connecteur d'alimentation, diverses têtes de broches, des connecteurs SATA et d'autres connecteurs disposés sur la face arrière de la carte, et la carte graphique a un connecteur d'alimentation auxiliaire à 8 broches disposé sur le côté de la carte mère, ce qui est l'opposé de la norme. "3070 GAMING OC 8G STEALTH" a été fusionné.















En outre, pour le boîtier du PC, le boîtier de PC de tour moyenne "AORUS C300 GLASS STEALTH" adapté au câblage arrière est utilisé. Pour le bloc d'alimentation, un bloc d'alimentation ATX ordinaire peut être utilisé.



THE GURU3D