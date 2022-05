MSI Gaming dévoile les symboles permettant d'identifier les séries MEG, MPG et MAG.



MSI divise ses produits de jeu (ordinateurs de bureau, moniteurs, cartes mères et composants pour PC) en trois groupes : la série MEG, la série MPG et la série MAG.



Cela permet à MSI de placer ses produits sur le marché avec précision et de répondre aux besoins des différents joueurs. Au cours des dernières années, nous avons fabriqué de nombreux produits dans ces séries et montré aux joueurs du monde entier leurs superbes designs. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter les symboles graphiques qui ont été créés pour chaque série. Les symboles ajoutés ne donneront pas seulement un nouveau look à la série, mais ils rendront également chaque série facile à reconnaître. Plus précisément, le nouveau look des séries MEG, MPG et MAG sera présenté aux joueurs. Cela se fera par l'ajout de nouveaux symboles.



Depuis que nous avons positionné nos produits de jeu dans les séries MEG, MPG et MAG, nous avons mis en œuvre différents styles de design sur chaque série pour satisfaire les différentes préférences. Comme nos gammes de produits se développent rapidement, nous reconnaissons l'importance de délivrer des messages clairs et des histoires mieux définies pour chaque série afin de répondre à un public de plus en plus large. C'est pourquoi, en commençant à ajouter de nouveaux symboles graphiques à chaque série, nous développons l'histoire de chacune d'entre elles et leur donnons un aspect plus frais pour satisfaire les différents joueurs.



Nouveau design des symboles et de l'identité des séries MEG, MPG, et MAG :







La série MEG : Pour les passionnés qui recherchent une expérience de jeu transcendante

En tant que série phare, la série MEG s'est engagée à atteindre une esthétique ultime et à fournir des performances exceptionnelles pour servir ceux qui recherchent une expérience de jeu transcendante. Depuis longtemps, la série MEG a été conçue pour établir la norme la plus élevée des produits de jeu et se compose de chefs-d'œuvre à collectionner. Le nouveau symbole MEG maintient le concept de base de présenter la meilleure esthétique et pousse la série plus loin en portant une nouvelle histoire.



Associé au triangle emblématique du MEG, le design du symbole MEG reprend le concept des runes mystérieuses des civilisations anciennes pour souligner la puissance et l'élégance de la série MEG. Avec ce symbole, la série MEG renforce la détermination à toujours se tenir au sommet et à devenir une légende du jeu, capable de relever tous les défis. Pour les joueurs qui recherchent la meilleure expérience de jeu, la série MEG continuera à offrir des designs étonnants et à produire des produits qui dépassent les attentes de chacun.



La série MPG : Pour ceux qui apprécient les performances exceptionnelles et qui souhaitent afficher leur style unique



La série MPG a attiré de nombreux adeptes en raison de ses performances exceptionnelles et de son style unique. Pour répondre au nombre croissant de joueurs qui adoptent les tendances de la mode avec l'ambition d'exprimer leur personnalité distincte, nous avons décidé d'amplifier le style de la MPG. Par conséquent, à l'heure où nous publions le nouveau symbole MPG, la "performance" dans la série MSI Performance Gaming ne signifie pas seulement que nous fournissons aux joueurs des systèmes puissants, mais elle suggère également que nous essayons de fasciner le monde du jeu en montrant des styles étonnants et mémorables.



Le nouveau symbole est conçu pour être à la mode avec des éléments plus populaires y compris le style de la rue, le style pop, le style mix and match, avec d'autres qui rejoindront le design de la série MPG plus tard. En effet, en plus de notre contrôle avancé de la lumière RVB, nous sommes bien préparés à démontrer d'autres concepts de design splendides pour nos nouveaux produits de la série MPG. En appliquant ces idées fantastiques, nous créerons des designs plus distinctifs qui captiveront le public au premier coup d'œil.



La série MAG : Une série plus jeune qui offre aux joueurs une expérience exceptionnelle avec des produits stables et durables



La série MAG a été adoptée par les joueurs en raison de sa durabilité et de sa stabilité sans compromis. Au cours des dernières années, grâce à sa gamme complète de produits et à son image de design robuste, la série MAG a attiré un groupe de fans qui aiment les designs d'inspiration militaire. Pour satisfaire un public plus diversifié, notamment un groupe de joueurs plus jeunes, nous avons décidé de donner à MAG un look plus frais et plus lumineux. Pour être plus précis, outre les caractéristiques de fiabilité et de stabilité de la série, nous avons ajouté un nouveau symbole MAG à la série qui représente le concept d'unité. De plus, nous avons introduit une nouvelle couleur pour enrichir le ton de la série MAG afin de la rendre plus énergique et passionnée. En présentant un look plus jeune, nous voulons recruter davantage de joueurs pour la série et établir un lien plus profond avec eux. À l'avenir, les fans de la série MAG pourront toujours voir leurs éléments militaires préférés sur tous les produits MAG, mais avec un look plus frais et plus agréable. Ce qui ne changera jamais, c'est la qualité et la fiabilité des produits MAG, ainsi que notre détermination à être aux côtés des joueurs.



