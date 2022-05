AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin Edition : 22.5.2. Bêta.



Selon la société, le logiciel Radeon Adrenalin Edition est destiné à offrir aux joueurs un gameplay totalement immersif qui s'inspire du monde du jeu social et connecté d'aujourd'hui. Si vous souhaitez partager ou lire les expériences d'autres utilisateurs, nous avons un fil de discussion ouvert sur ces pilotes ici même.



Radeon Software Adrenalin est la suite logicielle pour les graphiques AMD Radeon, offrant aux joueurs, aux créateurs et aux passionnés une fidélité visuelle incroyable, un jeu ultra réactif et des fonctionnalités avancées pour libérer tout le potentiel de leur expérience de jeu. Développé avec les joueurs à l'esprit. A partir de mai 2021, AMD ne propose plus de nouveaux pilotes pour Windows 7.



Support pour



- Sniper Elite 5,

- Mise à jour du Ray Tracing de Hitman 3,

- Extensions Vulkan supplémentaires.



Radeon Super Resolution



- Prise en charge supplémentaire - RSR est désormais compatible avec les processeurs AMD Ryzen série 6000 avec graphiques intégrés.

- Nouveau curseur "Sharpen Effect" qui vous permet d'affiner l'effet de netteté de RSR selon vos propres paramètres.



AMD Privacy View



- Ce logiciel unique, basé sur une technologie de pointe de suivi des yeux et conçu en partenariat avec l'équipe d'Eyeware, surveille le mouvement de vos yeux et ne révèle que l'endroit de l'écran que vous regardez, tout en atténuant le reste, ce qui éloigne les regards indiscrets de votre écran et protège vos informations.



Optimisations DirectX 11 pour la série Radeon RX 6000



- Jusqu'à 8 % d'augmentation des performances dans les jeux basés sur DirectX 11, en utilisant le logiciel AMD : Adrenalin Edition 22.5.2 sur la Radeon RX 6950 XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.5.1 RS-470.

- Optimisations AMD Smart Access Memory pour Death Stranding et Watch Dogs : Legion

- Jusqu'à 10% d'augmentation des performances avec les nouvelles optimisations SAM dans Death Stranding @ 1440p Very High settings et jusqu'à 13% d'augmentation des performances avec les nouvelles optimisations SAM dans Watch Dogs : Legion, en utilisant le logiciel AMD : Adrenalin Edition 22.5.2 sur la Radeon RX 6950 XT, par rapport au logiciel AMD : Adrenalin Edition 22.5.1RS-471.

- Jusqu'à 12% d'augmentation des performances avec les nouvelles optimisations SAM dans Death Stranding @ 1440p Very High settings et jusqu'à 24% d'augmentation des performances avec les nouvelles optimisations SAM dans Watch Dogs : Legion, en utilisant le logiciel AMD : Adrenalin Editiosn 22.5.2 sur la Radeon RX 6750 XT, par rapport au logiciel AMD : Adrenalin Edition 22.5.1RS-472.

- Jusqu'à 6% d'augmentation des performances avec les nouvelles optimisations SAM dans Death Stranding @ 1440p Very High settings et jusqu'à 6% d'augmentation des performances avec les nouvelles optimisations SAM dans Watch Dogs : Legion, en utilisant le logiciel AMD : Adrenalin Edition 22.5.2 sur la Radeon RX 6650 XT, par rapport au logiciel AMD : Adrenalin Edition 22.5.1RS-473



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



