Kingston FURY, la section gaming de Kingston Technology Company, Inc, leader mondial des produits mémoire et des solutions technologiques, annonce le lancement des modules Kingston FURY™ Beast DDR5 RGB. La famille FURY Beast de Kingston se targue de proposer le premier module DDR5 à dépasser les 10 000 MT/s. Ce dernier-né de la gamme propose des effets d'éclairage RGB améliorés grâce à une nouvelle conception du dissipateur thermique qui assure un éclairage brillant et fluide.







La mémoire Kingston FURY Beast DDR5 RGB est la solution idéale pour personnaliser le design des systèmes DDR5 nouvelle génération. Compatible et certifié Intel® XMP 3.0, et homologuée par les plus grands fabricants de cartes mères1, les modules FURY Beast DDR5 RGB de Kingston permettent aux utilisateurs de créer en toute confiance. Grâce au logiciel Kingston FURY CTRL2, les utilisateurs peuvent choisir parmi une bibliothèque de motifs et d'effets prédéfinis. Les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser les effets RGB doux et vibrants pour rendre leur système complètement unique. Par ailleurs, tous les modules Kingston FURY Beast DDR5 RGB sont dotés de la technologie brevetée Kingston FURY Infrared Sync Technology, qui permet de synchroniser les effets lumineux.



La mémoire Kingston FURY Beast DDR5 RGB démarre à 4 800 MT/s et bénéficie de la technologie Plug N Play propre à Kingston qui permet un overclocking automatique et ce, sans avoir à sélectionner un profil. Sur les modules 5 200 MT/s et plus, les profils Intel XMP 3.0 sont activés pour bloquer la vitesse, les timings et la tension. Peu importe que le gamer soit débutant ou chevronné, la Kingston FURY Beast DDR5 RGB permet de maximiser l'expérience de jeu.



« Nous sommes heureux de compléter notre gamme de mémoires Kingston FURY avec la FURY Beast DDR5 RGB » déclare Iwona Zalewska, DRAM Business Manager, Kingston EMEA. « Désormais, les joueurs qui souhaitent bénéficier de la puissance de la DDR5 et de l'aspect esthétique de la technologie RGB peuvent profiter des deux. De plus, avec la personnalisation des effets lumineux, les utilisateurs peuvent vraiment prendre en main leur expérience de jeu. »



La mémoire Kingston FURY Beast DDR5 RGB est disponible en modules simples de 8, 16 et 32 Go et en kits de 2 jusqu'à 64 Go, avec des vitesses allant jusqu'à 6 000 MT/s. Elle bénéficie d'une garantie limitée à vie et de la fiabilité légendaire de Kingston.

Caractéristiques et spécificités de la Kingston FURY Beast DDR5 RGB :



- Un éclairage amélioré grâce à un nouveau design du dissipateur thermique pour un éclairage RGB plus brillant et plus fluide : Jouer avec style en personnalisant la gamme d'effets lumineux RGB à l'aide de Kingston FURY CTRL2 ou du logiciel du fabricant de la carte mère.

- Technologie brevetée Kingston FURY Infrared Sync Technology™ : Des effets RGB éclatants s'allument en harmonie grâce à la technologie de synchronisation infrarouge brevetée de Kingston.

- Intel XMP 3.0-Ready et certifié : Timings, vitesse et tension pré-optimisés pour des performances d'overclocking, et sauvegarde de nouveaux profils paramétrables par l'utilisateur grâce à un PMIC programmable.

- Certifié par les plus grands fabricants de cartes mères au monde1 : Testé et approuvé pour les cartes mères de référence afin de développer en toute sécurité.

- Stabilité améliorée pour l'overclocking : La technologie ECC sur puce (ODECC) permet de maintenir l'intégrité des données afin de conserver des performances optimales tout en repoussant les limites !

- Plug N Play à 4 800 MT/s3, 4 : La Kingston FURY Beast DDR5 RGB s'auto-overclockera à la vitesse la plus élevée autorisée par le BIOS du système.



Capacités :



- Simples – 8 Go, 16 Go, 32 Go,

- Kits de 2 – 16 Go, 32 Go, 64 Go,

- Fréquences : 4 800 MT/s, 5 200 MT/s, 5 600 MT/s, 6 000 MT/s,

- Latences : CL38, CL40,

- Voltage : 1.1 V, 1.25 V, 1.35 V,

- Température en fonctionnement : 0°C - 85°C,

- Dimensions : 133,35 mm x 42,23 mm x 7,11 mm.



