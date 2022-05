AMD dévoile ses dernières innovations au Computex 2022

Aujourd’hui, lors de sa keynote au COMPUTEX, la Dr Lisa Su, présidente et CEO d’AMD, accompagnée d’autres responsables d’AMD, a dévoilé les dernières innovations de l’entreprise en informatique de pointe, notamment :

- Les processeurs de bureau AMD Ryzen Séries 7000 : Construits sur la nouvelle architecture « Zen 4 » en 5 nm, ces nouveaux processeurs doubleront la quantité de cache L2 par cœur et augmenteront de plus de 15 % les performances en mode « single-thread », offrant ainsi une expérience PC incroyable. Ils seront également dotés d’une nouvelle puce I/O en 6 nm, qui gèrera les fonctions graphiques légères basés grâce à l’architecture AMD RDNA 2 et la prise en charge de DDR5 et PCI Express 5.0.

- La plate-forme AMD Socket AM5 : Conçue pour les processeurs de bureau de la gamme Ryzen 7000, la toute nouvelle plateforme LGA Socket AM5 permettra d’apporter davantage de fonctionnalités aux PC de bureau. Les cartes mères AM5 seront disponibles en trois niveaux différents avec des caractéristiques différentes : AMD X670 Extreme, AMD X670 et AMD B650.

- Les processeurs « Mendocino » : Dotés de cœurs « Zen 2 » et de capacités graphiques basées sur l’architecture RDNA 2, les tout nouveaux processeurs Ryzen Mobile devraient offrir une excellente combinaison performance/prix. Les premiers systèmes seront disponibles auprès des partenaires OEM au quatrième trimestre 2022.

- L'AMD SmartAccess Storage : Dernier né de la famille des technologies intelligentes, AMD SmartAccess Storage permet de réduire les temps de chargement des jeux et d’accélérer le streaming des textures.

- Le nouveau système AMD Advantage : Corsair lance son tout premier ordinateur portable conçu pour les gamers et les streamers, exclusivement avec AMD Advantage.