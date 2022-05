Support du casque audio SteelSeries Arctis 7X+ Wireless dans le GG 18.1.0.







Les mises à jour des drivers GG s'enchaînent à toute allure chez SteelSeries même si les dernières versions ont essentiellement été axées sur les fonctionnalités Moments et Sonar.







La nouvelle version 18.1.0 du GG qui vient de voir le jour ajoute toutefois le suport d'un nouveau produit à savoir le casque audio multiplateforme Arctis 7X+ Wireless qui tout comme l'ancienne édition Arctis 7X Wireless est spécialement optimisé pour les consoles Xbox Series X|S (avec support de ChatMix) mais peut aussi fonctionner avec les consoles Xbox One, Switch, PlayStation 4/5 ainsi qu'avec un PC ou tout appareil Android. SteelSeries annonce même que l'Arctis 7X+ Wireless est compatible avec les casques de réalité virtuelle Oculus Quest.



Mais la principale amélioration de l'Arctis 7X+ Wireless vient de l'autonomie de la batterie qui passe à 30 heures au lieu de 24 heures tout comme ce fut le cas l'an dernier pour les modèles Arctis 7+ Wireless et Arctis 7P+ Wireless. Le 7X+ est par ailleurs équipé d'un nouveau port USB-C qui permet de faire une charge rapide de 15 minutes pour 3 heures de jeu. Les caractéristiques audio sont en revanche identiques à celles des autres casques de la série Arctis 7.



Pour en revenir au GG 18.1.0, il contient par ailleurs un nouvel échantillon audio pour tester et personnaliser le son du Chat avec la fonction Sonar dans un environnement bruyant.



