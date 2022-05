CORSAIR nous propose un nouveau PC portable : Le VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition.



CORSAIR, fabricant mondial leader d’équipements hautes performances pour les joueurs, créateurs de contenu et passionnés d’informatique, a dévoilé aujourd’hui son premier ordinateur portable innovant pour le jeu et le streaming : le CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition. Alliant un puissant processeur AMD Ryzen 6000 Series, une carte graphique AMD Radeon RX 6800M et le vaste écosystème de logiciels et technologies exclusifs de CORSAIR et Elgato, le CORSAIR VOYAGER a1600 est un ordinateur portable sans pareil. Que vous soyez un créateur de contenu en herbe, un joueur passionné ou un streamer à temps plein, le CORSAIR VOYAGER a1600 peut faire tout ce que vous lui demandez et bien plus.







Doté d'un large éventail de technologies de pointe dans un format incroyablement fin de 19,8 mm, le CORSAIR VOYAGER a1600 possède un processeur allant jusqu'à 8 cœurs, 16 threads AMD Ryzen 9 6900HS et une carte graphique AMD Radeon RX 6800M pour jouer avec une configuration maximale et naviguer facilement dans des applications gourmandes en ressources telles qu'Adobe After Effects ou OBS Studio. De plus, cette combinaison de composants AMD de pointe permet de profiter de la gamme d'AMD Smart Technologies exclusive, telles qu'AMD Smart Access Memory et AMD SmartShift Technology, ce qui renforce davantage les performances de pointe du CORSAIR VOYAGER a1600.



Le CORSAIR VOYAGER a1600 reste frais grâce à un système de refroidissement compact avancé utilisant une chambre à vapeur pour diffuser de la chaleur de manière uniforme, ce qui permet d'atteindre des températures plus basses avec un profil plus fin que les méthodes de refroidissement traditionnelles.







Le CORSAIR VOYAGER a1600 est doté d'un magnifique écran IPS QHD+ 16 pouces 2 560 x 1 600 avec une incroyable précision des couleurs, qui vous permet d'afficher tous les détails incroyables de vos jeux. Avec un taux de rafraîchissement ultra-élevé de 240 Hz et la certification AMD FreeSync Premium, et doté d'une carte graphique RX 6800M, les joueurs peuvent profiter des jeux actuels les plus gourmands en performances graphiques à des fréquences d'images incroyablement élevées, pour un gameplay ultrafluide.







Intégrant la technologie des spécialistes en création de contenu chez Elgato, le CORSAIR VOYAGER a1600 innove en étant un ordinateur portable créé spécifiquement pour les streamers. Dix touches de raccourci S-key personnalisables et faciles d'accès se trouvent au-dessus du clavier et sont accompagnées du logiciel Elgato Stream Deck, vous permettant d'utiliser facilement des commandes de streaming en un seul geste. Une webcam full HD 1080p30 immortalise vos meilleurs moments dans les moindres détails, tandis qu'un jeu de quatre microphones directionnels avec annulation du bruit ambiant capture votre voix.



Le CORSAIR VOYAGER a1600 est par ailleurs doté de nombreuses fonctionnalités sur mesure pour les joueurs et les créateurs de contenu actuels. Les switchs de touche CHERRY MX Ultra Low Profile fournissent une précision mécanique et sont illuminés par un rétroéclairage RGB par touche grâce aux LED ultralumineuses et à faible consommation CAPELLIX et au logiciel CORSAIR iCUE. Une variété de ports, dont deux ports USB 4.0 Thunderbolt 3 et un port USB 3.2 Gen2 Type-C vous permet de rester connecté à tous vos appareils. Un récepteur intégré vous connecte à jusqu'à trois périphériques CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS pour un signal fort sans bloquer les ports USB.







« Nous savions que notre premier ordinateur portable devait apporter quelque chose de nouveau et de différent », a déclaré Matthew Hsu, vice-président et directeur général, System BU chez CORSAIR. « Grâce à notre position unique dans le secteur, nous avons été en mesure de sortir le meilleur de ce que CORSAIR a à offrir, des composants primés à l'intégration logicielle étendue, afin de créer un ordinateur portable unique en son genre. »



« Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à CORSAIR pour lancer le premier ordinateur portable Voyager exclusivement doté du cadre de conception AMD Advantage » a déclaré Frank Azor, architecte en chef des Solutions de Jeu chez AMD. « Le CORSAIR VOYAGER a1600 est la première solution de streaming véritablement mobile ; couplé aux technologies intelligentes d'AMD comme SmartShift MAX, les utilisateurs peuvent automatiquement profiter du potentiel de cet ordinateur portable, qu'il s'agisse de jeu, de streaming ou de création. »



Caractéristiques techniques











Une version de Windows 11 Professionnel sera également disponible pour les deux modèles.



Disponibilité, garantie et tarifs



La disponibilité et les tarifs de l'ordinateur portable de jeu CORSAIR VOYAGER a1600 seront annoncés à une date ultérieure. Pour obtenir des informations actuelles sur la disponibilité, consultez le site Web de CORSAIR, ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



Le CORSAIR VOYAGER a1600 est vendu avec une garantie d'un an et est secondé par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Pour en savoir plus sur le CORSAIR VOYAGER a1600, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



La vidéo de présentation du CORSAIR VOYAGER a1600 est disponible à l'adresse ci-contre : Cliquez ICI.



